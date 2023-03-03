嬰兒猝死｜兒科醫生提醒與嬰兒同床恐猝死 附寶寶安心睡覺5大原則

初為人母，總會覺得自己孩子很可愛，想一直抱入懷。可是，近日有兒科醫生分享一件媽媽抱著寶寶睡覺，導致寶寶懷疑窒息死亡的事件，呼籲各位爸媽不要與嬰兒同床睡覺，以免悲劇發生。兒科醫生還分享了讓寶寶安心睡覺的5大原則，希望能避免嬰兒猝死的意外。



與媽媽同床睡 隔日發現沒有呼吸

小兒科醫生洪千惠在節目《醫師好辣》中，分享了一件令人傷心案例。當時醫院正在推廣「母嬰親善」，希望小朋友出生後可以盡量待在媽媽附近，讓媽媽及早餵哺母乳。雖然醫院安排了寶寶和媽媽分別睡在自己的床上，但可能媽媽太想抱著自己的孩子，於是將寶寶抱到成人病床上，卻不小心睡覺了。隔天護理師巡房，才發現寶寶躺在媽媽的病床上沒有呼吸。他們推測應該是媽媽的身體壓住孩子，但嬰兒沒有辦法掙脫，導致悲劇發生。

（YouTube「醫師好辣」影片截圖）

衛生署家庭健康服務資料中顯示，英國的國家衛生與保健研究所於2014年的《產後護理臨床指引37篇的附錄》，及美國兒科學院2016年有關嬰兒猝死症和其他與睡眠有關的建議，均顯示同牀睡與嬰兒猝死症有關，並提出下列情況或會增加風險：

1. 同牀睡的嬰兒是早產嬰、出生體重低或4個月大以下

2. 嬰兒與吸煙者同睡或母親在懷孕期間吸煙

3. 同睡者因疲倦、服藥或飲酒以致較難醒來

4. 同睡在柔軟的沙發、水床、舊床褥、躺椅、扶手椅或牀上有鬆軟的枕頭或被褥

寶寶安心睡覺5大原則

6個月以下的寶寶還不會翻身，肌肉張力也不夠強，如果睡覺時口鼻被遮住，並沒有掙脫的能力。洪千惠醫生分享了能讓寶寶安心睡覺的5大原則。

1.不趴著睡

嬰兒頸部的張力不夠，如果趴著睡，即使被床墊悶住，也沒有能力掙脫。

2.不用枕頭

如果枕頭不小心移位，可能會遮住口鼻。

3.不同床

嬰兒應獨自睡在嬰兒床上。

4.不悶熱

天氣冷的時候，很多家長怕寶寶冷，會幫孩子蓋很多被子，如果被子移位同樣可能遮住口鼻。建議調高家裏溫度、讓孩子穿厚一點的睡衣或防踢被代替蓋多張被子。

5.不鬆軟

嬰兒睡覺時不放任何軟綿綿的公仔，或比較厚的圍欄在附近。

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