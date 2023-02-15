嬰幼兒體溫調節中樞未發育 中醫：穿衣過多恐猝死 附保暖六大要點

冬天特別冷時，不少家長都會怕寶寶著涼，而用很多被子或衣物包著寶寶。的確，冬季做好保暖工作很重要，但「如何做到剛剛好」才是重點。溫度過高不但會令寶寶覺得不舒服，還容易引起皮膚問題。中醫爸爸和大家分享天氣寒冷時為嬰幼兒保暖的六大要點。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



由於三歲以下的嬰幼兒體溫調節中樞未完全發育，身體對外界溫度變化的調節能力差，如果穿太多衣物，可能增加流汗的機會。而且嬰幼兒汗腺較窄，大量汗水與皮脂分泌物容易造成阻塞，導致出疹。

（PhotoAC）

不時都聽到嬰兒不幸猝死，冬天最危險就是過熱的衣著、被蓋或室溫。因寶寶的睡眠時間較長，環境若過於溫暖悶熱，有機會令他們呼吸出現問題，增加嬰兒猝死症的發生機率。

嬰幼兒保暖的六大要點

1.保持家中室溫約24-25℃，加上相對濕度控制在60%。

2.盡量減少在戶外逗留的時間。

3.外出時透過衣物加強保暖，尤其頭部及腳部。

4.早產寶寶更要注意：因皮下脂肪不足，難以維持體溫，因此需要做足保溫工作，以維持體溫的穩定。

5.使用暖氣機時，會使空氣變得乾燥，所以最好在室內放一大盆水或使用加濕器，維持空氣的濕度，以免引起皮膚或呼吸道問題。

6.測試寶寶體溫，不要摸摸手腳來判斷，因手腳冰冷程度並不準確！摸頸後或身體比較合適。當然，使用探熱針就最準確！寶寶最佳溫度是36.5～37.5℃啊！

（PhotoAC）

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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氣溫跌至10度以下 亂穿保暖內衣 刺激皮膚隨時導致濕疹大爆發

為了孩子不要著涼生病，不少家長都會讓孩子穿上保暖內衣，再穿上厚外套。但是，讓孩子穿上厚重的衣服，便一定不會生病嗎？兒科醫生指出，胡亂穿著保暖內衣或過多衣服，會令體溫過高，或會導致濕疹等皮膚問題。

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兒科醫生陳欣永表示，現時市面上的保暖內衣質地比以前的好，質料比較柔軟和透氣。「以前年代啲羊毛底衫質地比較『鞋身』，好多時都幾焗。小朋友出汗醃住，加上磨擦，底衫邊位、頸位容易出現皮膚敏感。」

家長亦要留意，穿太多衣服可能會刺激孩子的皮膚。「家長好多時緊張小朋友凍，除咗保暖內衣，會再加衫。室內溫度唔算凍，加埋夜晚蓋棉被，裡面真係會侷到出晒汗。好多小朋友因為啲汗焗住，刺激到皮膚，成身生熱痱，好似濕疹咁。」

穿太多衣服可能會刺激孩子的皮膚。（photoAC）

可整天穿著保暖內衣 但要定時檢查情況

陳醫生提醒，家長可定時看看孩子皮膚的狀況，檢查體溫會否過高。「要主動定時檢查下佢個身，如果流咗好多汗，代表體溫較熱，就唔好著咁多衫。有啲誇張得好緊要，可能連個頭都出晒汗。」他補充，孩子可整天穿著保暖內衣，但要注意清潔，保持衛生。

家長可定時看看孩子皮膚的狀況。（photoAC）

陳醫生亦指，若孩子出現皮膚敏感的情況，家長在清潔完孩子的身體，並用毛巾印乾皮膚後，宜塗上保濕潤膚霜。如泛紅情況持續，建議及早求醫。

按圖即睇穿著保暖內衣注意事項：