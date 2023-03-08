黃金寳父子踩單車灌輸正確態度「平時管唔到，踩單車就好聽規矩」

政府宣布取消口罩令後，家長想必急不及待與子女脫下口罩，到戶外盡情呼吸新鮮空氣，一同運動及舒展身心。前「亞洲車神」黃金寶退役後在推廣單車運動方面不遺餘力，最近他為以運動為主題的慈善活動「跑 澳南2023」擔任活動大使，倡議普及單車及跑步運動文化。對於同時身爲父親的黃金寳而言，單車運動不僅為生活忙碌的都市人帶來喘息空間，更可成爲家長教導孩子培養有禮和守規態度及價值觀的良好契機。



透過單車運動教導孩子規矩

黃金寳退役後，工作及生活皆離不開單車，他稱現時每周會踩單車三至四次，跟7歲兒子則會每周踩單車一至兩次，路線以單車徑爲主。

平日教導小朋友踩單車，他非常着重態度。「運動是一種教育，希望藉踩單車的過程教授他們規矩。」小朋友都喜愛玩耍，黃金寳兒子也不例外。「平時想管他也管不了，但透過單車活動告訴他規矩，例如何時要停車、排隊，他又很喜歡聽，變得很有規矩。」

樂見兒子喜愛運動「最怕他日日在家裏嘆冷氣、睇電視」

他笑言，過往聽過不少人問及會否強迫兒子追隨父親的步伐踩單車，「我又沒有，因爲我覺得在小學階段，最重要和開心的是他喜歡參與運動，而且過程中他有所成長。」黃金寳認爲小朋友參與體育過程，可學習紀律、禮讓和合作精神。不過，黃金寳自言與兒子踩單車時不會「教練上身」，「因爲他年紀尚小，反覆踩單車會較沉悶，不想他因此而卻步。我都是跟他玩比較多，當中要有遊戲性質，例如加入一些挑戰目標的元素，小朋友才會開心。」

他又笑指相比單車，兒子最近愛打籃球，他覺得兒子參與任何運動也好，最重要是訓練態度，以及培養參與運動的樂趣。「最怕他日日在家裏嘆冷氣、睇電視。」他笑道。

黃金寳分享家長教小朋友踩單車注意事項

場地



黃金寳稱單車初學者不會選單車徑開始學踩單車，因單車徑較多人穿梭，所以找範圍較大的空地。

裝備



小童學踩單車必須佩戴頭盔。黃金寳坦言小朋友學玩平衡車難免會跌倒，家長如有需要可為孩子準備護膝和護肘。

單車選擇



如家長想讓小朋友學會踩單車，通常會由平衡車開始。兩至四歲小朋友可先學玩沒有腳踏的平衡車。如小朋友開始懂得在騎行平衡車時滑行，在拿起兩隻腳也能走得遠和快，就可以開始學踩單車。「此時就應該很快學會（踩單車），因爲能夠凌空滑行代表他們已經懂得平衡。」之後，小朋友便可學習如何利用動力推動單車，以及持續學習操控技巧、態度等。

藉單車運動推廣健康生活模式

黃金寳表示，周末喜歡帶同兒子到單車徑踩單車，其在今年初農曆新年過後曾到將軍澳海濱公園附近踩單車，指其設有能兼容市民跑步、踩單車，甚至寵物的配套和設施。隨着將軍澳跨灣大橋開通，澳南海岸推出第一屆「跑 澳南2023」，活動提倡積極的生活方式。活動期間，參賽者可通過跑步、單車及寵物行三種不同方式參與全長7公里的跑步和單車跑道或3.5公里的寵物跑道，路線將途徑將軍澳海濱公園。

單車路線全場7公里，加上沿途有不少休息區和餐廳，黃金寳認爲十分適合作休閒或健身，如能力較高的參加者，更可多踩一至三次。都市人工作和生活忙碌，他覺得是次活動正好讓市民享受環境，更期待將軍澳南日後成爲全新運動熱點。

培養正確及安全使用單車態度和觀念

是次活動供10歲以上人士參加，黃金寳指，「小朋友未必有足夠交通意識或了解單車規例及處理路口情況。」他建議家長帶同陪同子女參與活動，並於騎行期間盡量保持一定距離和溝通。「有時小朋友視野不夠、單車徑突然轉接到馬路，他們可能不懂得要下車，大人陪伴下可慢慢教會他們正確使用單車的觀念和態度，也學習辨認需要讓路的路口位和控制車速快慢，也是學會踩單車的過程。」

【跑 澳南2023】



日期：即日起至3月12日

參加方法：通過活動網站報名並下載應用程式Trailme開始比賽

適合年齡：10歲或以上人士

7公里 跑步組 路線詳情：Monterey Place > 將軍澳海濱公園 > Capri Place > 將軍澳跨灣大橋 > 環保大道 > 康城路 > 將軍澳南海濱長廊 > 海濱公園行人天橋 > Savannah Place > 海濱長廊 > Monterey Place

7公里 單車組 路線詳情：Monterey Place > 將軍澳海濱公園 > Capri Place > 唐賢街 > 將軍澳跨灣大橋 > 環保大道 > 康城路 > 將軍澳南海濱長廊 > 海濱公園行人天橋 > Savannah Place > 海濱長廊 > Monterey Place

3.5公里 寵物行詳情：Monterey Place > 將軍澳海濱公園 > Capri Place > 將軍澳跨灣大橋 > 跨灣大橋第一座橋躉（原路折返）