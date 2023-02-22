專訪｜吳日言與「神隊友」丈夫合作 觀察女兒Bea性格覓心儀小學

吳日言於2016年與圈外丈夫Barry共諧連理，婚後育有現年4歲的長女Beatrice和7個月大的小兒子Zayden（「酸梅」）。吳日言透露最近忙於為女兒整理作選校之用的Portfolio（學習歷程檔案），過往她自言對女兒升學採「佛系」態度，現幸有「神隊友」丈夫協助，雖夫婦倆謙稱仍在不斷學習，但言談間可發現他們對選校亦有一套想法。「不是家長想孩子怎樣（讀哪所學校），反而是家長觀察孩子的性格和類型才選學校。」



時而歡蹦亂跳，時而捧書閲讀，在採訪吳日言的這個早上，不難察覺其女兒Beatrice（Bea）動靜皆宜。看着Bea在公園追着小鳥邊奔跑邊咯咯大笑，吳日言笑言她是芸芸女同學中最活躍的。

「媽媽，讀給我聽。」到了Bea在等待爸爸和弟弟前來拍攝期間，她又主動邀請媽媽吳日言一起看書。吳日言稱Bea雖喜歡跑動，但絕不抗拒「坐定定」讀書。「有時在家裏都喜歡執筆寫字、畫畫，她會把寫字當作畫畫。」

按女兒性格選校 不想盲追學校扭曲女兒原來性格

Bea將於明年9月升讀小學，吳日言丈夫Barry知道部分學校非常注重紀律，如校風良好，他們都希望女兒有機會入讀。「不過不會是首選，因如果她入讀後完全被扭曲原來的性格，我不知道她會否感到開心。」Barry又覺得Bea模仿力強，「別人在畫畫或讀書，她會跟從；別人有頑皮的行爲，她又會跟從。」爲了讓女兒能在正軌上發揮自己，Barry希望多花心機為她選擇校風良好，同時能讓學生有足夠空間發揮活躍一面的學校。

坊間常比較傳統學校與Happy School，吳日言認爲，「不是家長想孩子怎樣（讀哪所學校），反而是家長觀察孩子的性格類型才選學校。」她舉例指，如孩子性格文靜，但家長強迫他入讀一所需要參加很多課外活動的學校，孩子會感辛苦，反之亦然。作爲兩孩之母，吳日言明白家長都希望望子成龍，如選擇一所不斷灌輸知識的催谷型學校，但孩子原來對於學習不感興趣，倒不如選擇一些能啟發孩子其他方面發展的學校。

心儀學校鼓勵學生多嘗試 重視女兒有親身體驗機會

吳日言跟Barry現正不斷搜集資料，為Bea選擇合適的小學。Barry稱現時有心儀學校，「該校容許學生有自己的發揮空間，會讓學生多嘗試。」學校同時對讀書有要求，主張培養讀書興趣。他舉例指，讓學生為一本圖書撰寫閲讀報告可以非常簡單，但學校以活動體驗形式，讓學生分組將圖書故事内容演繹出來，繼而發掘圖書内容，學習會變得更有趣。

除重視學校理念，Barry表示也有跟心儀學校的舊生聊天，了解他們畢業後的成長方向。

未有為女兒報讀面試班 平日玩快問快答鍛煉對答

除了從灣仔校網中選擇心儀小學，吳日言跟丈夫也考慮為Bea選擇直資或私立小學，故最近忙於製作Portfolio作報讀學校之用。他們過往曾帶Bea參加幼稚園面試，Barry說：「以『細B』來講，她表現不差，也算願意講話，但臨場有未知數，都要看『彩數』。」

吳日言表示未有特別為Bea報讀面試班。「我有時覺得學校是否真的需要懂得一字不漏背誦所有内容，抑或完美的學生？反而小朋友展露天真一面可能會更有深刻印象。」吳日言坦言，完全不練習面試是「騙人的」，「但不想讓她感覺太formal（正式），所以都是透過聊天和互動練習面試。」她偶爾會跟Bea玩快問快答，以遊戲方式讓她建立回答問題的習慣。如遇到Bea對答不流暢或缺乏詞彙時，吳日言也會適當示範一次，讓女兒記得答案。

移居海外需周詳計劃 對女兒到外國升學有信心

計劃總是趕不上變化，吳日言過往曾透露計劃與家人移居海外，卻因新冠疫情和懷有第二胎而需押後計劃。她表示打算在今年4月到英國一趟，「剛巧Bea有復活節假期，可到訪當地約一周，感受當地環境。」吳日言覺得帶同孩子移居，計劃必須分外周詳，例如視察環境及生活配套，為孩子提供安穩的生活環境。

她坦言不擔心Bea到英國升學，因小朋友適應力很強，反而大人是否有充足準備，讓家人安頓下來更爲重要。她打算在英國開拓生意，四月之行亦會爲此作籌備工夫。