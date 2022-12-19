專訪｜陳湛文剖白成為人父轉變訴教養心得：放手睇佢可以去到幾遠

現時40歲的演員陳湛文（Peter）因《飯戲攻心》、《IT狗》、《三夫》等作品廣受關注。他於2019年與太太宋雯（Wendy）結婚，去年9月女兒Nina出生，Peter正式升格成為爸爸。Peter接受01親子專訪，分享女兒出生後的點滴，以及成為人父的轉變與感悟，讓大家一探Peter作為父親的一面。



賢內助背後全力支持

Peter平時因表演、拍攝無法時常在家陪伴妻女，但太太Wendy可謂是賢內助，除了照顧女兒生活外，更非常支持Peter，每次都會捧場觀看他演出的所有作品。Peter也表示唯有透過這些作品，才能將兩人的日常連結一起，讓太太了解他每天的工作：「本身佢對表演都熟悉，所以佢睇係好緊要。佢睇先至畀到力量我去做唔同嘅戲。」

拒絕催谷著重與女兒溝通互動

Peter工作繁忙，他笑言無法平衡工作與家庭生活，唯有將工作以外的時間全投放在家庭上：「一放工就返屋企，有咩我可以幫到手就盡量幫。」假日時他會與太太、女兒Nina到沙灘玩，他指能一家外出吃飯，享受親子時光也已經滿足。

Peter在家時會陪Nina看書、玩玩具，由於現時Nina只有15個月大，所以他現階段會較著重與女兒互動並體驗不同事物。雖然有不少家長都趕在孩子年幼時教導不同語言，不過比起刻意催谷，Peter和太太反而是抱持讓女兒從日常生活中學習的心態。

他們更著重與女兒的溝通和互動，平日會以口說及對答的方式教導Nina。Peter參加了迪士尼美語世界的會員計劃，平時都會用教材、點讀筆與女兒學習，他用點讀筆播放讀音後，會再親口重覆一次，讓Nina聽到真人朗讀：「我覺得語言係要靠面對面溝通學習，所以我著重同佢講嘢：『鼻喺邊度？眼睛喺邊度？』 唔一定要靠播片。」

他也會播放不同音樂給女兒聽，盡量讓女兒接觸多種語言，能吸收多少就多少：「會播主題樂園嘅經典歌曲，粵語流行曲我都會播畀佢聽，等佢知道佢接觸緊嘅世界其實係多種語系嘅。無好刻意話一定要學英文，而係（多種語言）並行。」

想像是孩子的快樂泉源 放手測試女兒界限

身為一名演員，Peter希望能讓女兒盡情發揮想像力，他表示想像力是人皆有之的天賦，最重要的是父母要給予孩子想像的空間，勿給予孩子太多限制，讓他們探索世界。

「佢哋本身對世界同身邊嘅事物都好好奇，係大人要去跟隨佢哋嘅想像力…希望我同太太都有能力閱讀佢第時嘅想像空間，鼓勵佢繼續想像，因為嗰個先係佢哋快樂嘅泉源，一個無界限、無束縛嘅想像空間係佢哋獨有嘅。」



他更認為父母不宜過份灌輸和過早判斷事物孰是孰非，應讓孩子知道世上有不同的色彩和元素，不妨在安全的情況下放手：「佢地所有嘢都生長緊，我哋係要畀佢去，Let it go，睇下佢可以去到幾遠。睇下佢驚乜嘢、唔驚乜嘢，測試佢嘅界限喺邊。我哋而家嘅階段仲係探索緊佢嘅喜好。」

Peter希望給予Nina想像和探索的空間，測試並了解她的界限。（鄭子峰攝）

他續指女兒啟發了他的想像力，他們從女兒身上看到嬰孩生命的奧妙，例如從女兒每次成長的一小步發現，原來時候到了女兒就會自然解鎖、掌握不同技能。他認為家長應該有耐性，放手讓孩子一步步成長，不宜過早擔憂：「其實最考父母嘅耐性同觀察能力，我哋永遠係喺佢哋掌握之前擔憂，引嚟自己無形嘅壓力同焦慮。」

引導孩子在框架下找到最大自由度

Peter也不擔心女兒上學後會被束縛，限制了自己的想像力。他認為沒有一種教育是完全無界限，父母如何引導孩子在這些框架下找到最大的自由度才是更為重要，這是父母和孩子都要面對的考驗。不過同時他亦希望為Nina尋找著重多元化發展的學校，因為現在社會不能只靠單一發展，隨著科技越漸進步，孩子也會希望能接收多元資訊，所以不能只集中於學術發展。

Peter與太太暫時未有心儀的學前班和幼稚園，仍未開始計劃為Nina報讀學校，目前只是期望能找到滿意、愉快的學習環境，讓女兒能邊玩樂邊學習：「等佢唔會驚咗學習，如果佢對學習產生興趣，就會主動去學，其實學習就等於玩樂，所以呢樣（良好學習環境）係最緊要。」他亦希望女兒能從學習的過程中學會敢於表達自己和尊重他人。

Peter期望女兒日後能學會敢於表達自己和尊重他人。（鄭子峰攝）

成為人父後最深刻轉變

成為爸爸已有1年多，Peter分享了成為人父後最深刻的轉變：「原來我冇我想像中咁唔鍾意細路仔。」他直言自己難與小朋友親近，每次抱小孩對方都會不斷哭，而女兒出生後，要密集地照顧女兒，過程中漸漸建立了連繫，自始也不再怕與小孩相處。

Peter要工作無法時刻陪在女兒身邊，他直言會怕錯過女兒的成長時刻，能親眼看著女兒解鎖技能是非常美妙的時刻。不過始終女兒會一直成長，也只好調適自己的心情：「佢點都會大，解鎖技能係佢慢慢成長、變大個女嘅階段。」

望女女一直愛錫爸媽

Peter大讚女兒生性，希望Nina能一直愛錫父母：「女女已經好生性，好錫我哋兩個，Keep住呀，繼續錫住我哋，等我哋唔好咁辛苦！」他亦很感激太太為家庭付出：「我出去做嘢嘅時候，佢要照顧女女嘅起居飲食，其實消耗得好犀利，所以非常多謝佢，我點錫佢都錫唔返佢付出咗嘅努力。」最後他也冀望自己能繼續拍攝更多好作品，日後能與Nina分享。

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