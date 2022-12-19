專訪｜陳湛文剖白成為人父轉變訴教養心得：放手睇佢可以去到幾遠

撰文：賴珮軍
出版：更新：

現時40歲的演員陳湛文（Peter）因《飯戲攻心》、《IT狗》、《三夫》等作品廣受關注。他於2019年與太太宋雯（Wendy）結婚，去年9月女兒Nina出生，Peter正式升格成為爸爸。Peter接受01親子專訪，分享女兒出生後的點滴，以及成為人父的轉變與感悟，讓大家一探Peter作為父親的一面。

賢內助背後全力支持

Peter平時因表演、拍攝無法時常在家陪伴妻女，但太太Wendy可謂是賢內助，除了照顧女兒生活外，更非常支持Peter，每次都會捧場觀看他演出的所有作品。Peter也表示唯有透過這些作品，才能將兩人的日常連結一起，讓太太了解他每天的工作：「本身佢對表演都熟悉，所以佢睇係好緊要。佢睇先至畀到力量我去做唔同嘅戲。」

拒絕催谷著重與女兒溝通互動

Peter工作繁忙，他笑言無法平衡工作與家庭生活，唯有將工作以外的時間全投放在家庭上：「一放工就返屋企，有咩我可以幫到手就盡量幫。」假日時他會與太太、女兒Nina到沙灘玩，他指能一家外出吃飯，享受親子時光也已經滿足。

Peter在家時會陪Nina看書、玩玩具，由於現時Nina只有15個月大，所以他現階段會較著重與女兒互動並體驗不同事物。雖然有不少家長都趕在孩子年幼時教導不同語言，不過比起刻意催谷，Peter和太太反而是抱持讓女兒從日常生活中學習的心態。

他們更著重與女兒的溝通和互動，平日會以口說及對答的方式教導Nina。Peter參加了迪士尼美語世界的會員計劃，平時都會用教材、點讀筆與女兒學習，他用點讀筆播放讀音後，會再親口重覆一次，讓Nina聽到真人朗讀：「我覺得語言係要靠面對面溝通學習，所以我著重同佢講嘢：『鼻喺邊度？眼睛喺邊度？』 唔一定要靠播片。」

他也會播放不同音樂給女兒聽，盡量讓女兒接觸多種語言，能吸收多少就多少：「會播主題樂園嘅經典歌曲，粵語流行曲我都會播畀佢聽，等佢知道佢接觸緊嘅世界其實係多種語系嘅。無好刻意話一定要學英文，而係（多種語言）並行。」

想像是孩子的快樂泉源　放手測試女兒界限

身為一名演員，Peter希望能讓女兒盡情發揮想像力，他表示想像力是人皆有之的天賦，最重要的是父母要給予孩子想像的空間，勿給予孩子太多限制，讓他們探索世界。

「佢哋本身對世界同身邊嘅事物都好好奇，係大人要去跟隨佢哋嘅想像力…希望我同太太都有能力閱讀佢第時嘅想像空間，鼓勵佢繼續想像，因為嗰個先係佢哋快樂嘅泉源，一個無界限、無束縛嘅想像空間係佢哋獨有嘅。」

他更認為父母不宜過份灌輸和過早判斷事物孰是孰非，應讓孩子知道世上有不同的色彩和元素，不妨在安全的情況下放手：「佢地所有嘢都生長緊，我哋係要畀佢去，Let it go，睇下佢可以去到幾遠。睇下佢驚乜嘢、唔驚乜嘢，測試佢嘅界限喺邊。我哋而家嘅階段仲係探索緊佢嘅喜好。」

Peter希望給予Nina想像和探索的空間，測試並了解她的界限。（鄭子峰攝）

他續指女兒啟發了他的想像力，他們從女兒身上看到嬰孩生命的奧妙，例如從女兒每次成長的一小步發現，原來時候到了女兒就會自然解鎖、掌握不同技能。他認為家長應該有耐性，放手讓孩子一步步成長，不宜過早擔憂：「其實最考父母嘅耐性同觀察能力，我哋永遠係喺佢哋掌握之前擔憂，引嚟自己無形嘅壓力同焦慮。」

引導孩子在框架下找到最大自由度

Peter也不擔心女兒上學後會被束縛，限制了自己的想像力。他認為沒有一種教育是完全無界限，父母如何引導孩子在這些框架下找到最大的自由度才是更為重要，這是父母和孩子都要面對的考驗。不過同時他亦希望為Nina尋找著重多元化發展的學校，因為現在社會不能只靠單一發展，隨著科技越漸進步，孩子也會希望能接收多元資訊，所以不能只集中於學術發展。

Peter與太太暫時未有心儀的學前班和幼稚園，仍未開始計劃為Nina報讀學校，目前只是期望能找到滿意、愉快的學習環境，讓女兒能邊玩樂邊學習：「等佢唔會驚咗學習，如果佢對學習產生興趣，就會主動去學，其實學習就等於玩樂，所以呢樣（良好學習環境）係最緊要。」他亦希望女兒能從學習的過程中學會敢於表達自己和尊重他人。

Peter期望女兒日後能學會敢於表達自己和尊重他人。（鄭子峰攝）

成為人父後最深刻轉變

成為爸爸已有1年多，Peter分享了成為人父後最深刻的轉變：「原來我冇我想像中咁唔鍾意細路仔。」他直言自己難與小朋友親近，每次抱小孩對方都會不斷哭，而女兒出生後，要密集地照顧女兒，過程中漸漸建立了連繫，自始也不再怕與小孩相處。

Peter要工作無法時刻陪在女兒身邊，他直言會怕錯過女兒的成長時刻，能親眼看著女兒解鎖技能是非常美妙的時刻。不過始終女兒會一直成長，也只好調適自己的心情：「佢點都會大，解鎖技能係佢慢慢成長、變大個女嘅階段。」

望女女一直愛錫爸媽

Peter大讚女兒生性，希望Nina能一直愛錫父母：「女女已經好生性，好錫我哋兩個，Keep住呀，繼續錫住我哋，等我哋唔好咁辛苦！」他亦很感激太太為家庭付出：「我出去做嘢嘅時候，佢要照顧女女嘅起居飲食，其實消耗得好犀利，所以非常多謝佢，我點錫佢都錫唔返佢付出咗嘅努力。」最後他也冀望自己能繼續拍攝更多好作品，日後能與Nina分享。

👇🏻👇🏻即睇Peter一家三口溫馨相片👇🏻👇🏻

+3

點擊即睇「2022聖誕親子好去處」↓↓↓

陳柏宇女兒Abi愛Say No會適當給予爭取空間 鍛煉耐性學延遲滿足專訪｜野人老師聰聰坦訴飾演自閉症童點滴　籲家長接納擁抱孩子專訪｜野人老師聰聰媽因導演一句話贈劇組禮物原來回應劇中一幕？雨僑分享成爲人母後學懂的三件事「讓我更喜歡現在的自己」譚凱琪撰長文剖白在職媽媽心聲　兼顧工作家庭不易需要勇氣堅持張智霖舞台上辦婚禮補償愛妻袁詠儀感動落淚　相愛30年令人稱羨鍾麗淇罕見病大女12歲生日 曾被診斷活不過2歲 積極治療喜見進步幸福育兒365｜ 別讓孩子失去學習興趣 鄧明儀:沒有不會讀書的孩子幸福育兒365｜鄧明儀：從汪小菲吳亦凡反思「媽寶男」育成之路
親子
親子關係
親子熱話
教養
娛樂親子熱話
親子專題人物
陳湛文