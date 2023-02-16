專訪｜吳日言囡囡感失寵「爸媽比較愛弟弟」媽媽跌出她心中第一位

育有一對子女的吳日言（Yan）日前接受01親子訪問，分享她的育兒經和與家人相處的趣事。她指4歲囡囡Bea開始會出現與7個月大的弟弟Zayden(「酸梅」)爭寵的情況，認為「爸爸媽媽比較喜歡弟弟」。Yan表示正在學習如何在子女間取得平衡，也透露因事業忙碌減少了陪伴囡囡的時間，再也不是囡囡心中排行榜的"Number 1”。



吳日言自言在育兒方面比較「佛系」，兼顧事業也比較忙碌，但種種細節卻能發現她是一名很注重家庭和盡責的媽媽。除了約八成時間是由她來接女兒Bea放學，訪問途中她也不忘提醒外傭姐姐，Bea的上學時間快到了，要趕快準備。儘管Yan十分忙碌，但關於育兒的事情卻不會假手於人。

懷孕時曾情緒失控 看到女兒哭感後悔

孕婦情緒比較波動，Yan自言懷有小兒子時，曾經控制不住情緒責罵囡囡。她憶述有一次因一件小事而情緒爆發，讓Bea非常害怕。「在Bea大概3歲時，當時已經戒掉尿布很久了，那天她和我一起睡覺，半夜突然叫醒我說想上廁所。」因半夜突然被人叫醒有些不耐煩，Yan用帶點煩躁的語氣跟Bea說：「起床，去吧。」可能是態度不好的緣故，Bea害怕地哭了起來，更控制不住尿床了。「她哭得非常厲害，可能是因為害怕加上尿床而感内疚吧。」當時Yan十分生氣，覺得為甚麼不能起床去廁所，情緒有點失控。她坦言現在回想也有些後悔當時所持的態度，看到她哭時，也會反省自己是否太兇，終究Bea還只是個小朋友。

女兒Bea感覺失寵 Yan望姊弟互相尊重、相親相愛

Yan指現年4歲的Bea開始會和7個月大的弟弟「酸梅」爭寵，覺得父母比較喜歡弟弟，偶爾因一件細微的事，Bea也會有失寵的感覺。她舉例：「有時候我和丈夫正在看電視，沒有回應她時，她就會覺得我們不喜歡她了。」她明白小孩子比較敏感，所以會向她解釋爸爸媽媽也經常陪伴她，放假也會出去陪她玩和吃東西，讓她明白父母不會只顧著弟弟，即使弟弟出生了，爸爸媽媽依然很愛她。Yan已有心理準備，姊弟倆長大後會吵架或爭玩具，認爲是正常不過，最重要是姊弟互相尊重、相親相愛，不要因此而憎恨對方。

讚囡囡是小幫手 藉換尿布教導男女差異

儘管囡囡偶爾會「吃醋」，但Yan稱讚Bea是一個小幫手，會幫忙照顧弟弟。因囡囡正值想告訴大家自己可以做到很多事情的年紀，很喜歡表現自己，所以Yan也會毫不吝惜地稱讚她。最讓她印象深刻的是兒子「酸梅」約2個月大時，當時家裏只有Yan和一對仔女，Yan需要幫兒子換尿布卻騰不出手，便請Bea幫忙拿墊子、尿布、濕紙巾和護臀膏，並提醒她可以慢慢來。「但下一刻我已經看到Bea頭上頂著墊子，雙手抱滿尿布、濕紙巾和護臀膏，並問我這些東西是否正確。」憶起這深刻畫面的Yan不禁開懷大笑。Yan又指，平時幫兒子換尿布時，Bea會在旁觀察，會開始好奇為甚麼弟弟的重要部位和自己的不同，意識到男女的差異，因此Yan也藉此教導女兒這方面的知識。

父女關係突飛猛進 女兒心中排行榜"Number 1"不再是媽媽

Yan指女兒心中有一個排行榜，訪問當天她問Bea “Who is Number 1?”時，Bea毫不猶豫秒答「爸爸」，第二才是媽媽。她回看Bea小時候的片段時，會看到女兒的確比較黏自己，經常想親近媽媽，「如果媽媽抱著時換成爸爸抱，她也會推開爸爸。」但Yan表示這一年完全有180度大轉變，因爸爸經常和Bea到戶外活動，感情突飛猛進，成為現時囡囡心中的Number 1”。「孩子很簡單，只要多陪伴他們可以了。」

不過Yan表明不會太在意排名，因為這是孩子自己的選擇，也明白將來女兒會有自己的朋友或伴侶，總有一天 “Number 1”不會再是爸爸和媽媽，重要的是孩子要知道爸爸媽媽這種愛是無時無刻都存在。

全家人躺在床上最幸福 珍惜一家人”family time”

談及最讓自己感到幸福的時刻，Yan說是全家人一起躺在床上的時候。「大家不會看電話、電視，也不會聽歌、玩玩具，只會在一起玩些很無聊的遊戲，或看Bea表演唱歌跳舞。」她表示這是她非常珍惜的”family time”。

望孩子在公平環境中長大 當一個有責任感的人

一直自稱對育兒比較「佛系」的Yan談及對仔女將來的期望時，指雖然不希望孩子與別人比較，但也明白仔女已背著星二代的包袱，無形中會有壓力。她認為香港學生免不了與其他人比較，只希望孩子能在一個公平的環境中長大，當一個有責任感的人。「如果可以的話也想孩子到外國接受教育，會沒那麼大壓力，大家同學也會較平等。」但她也明白外國也會有歧視問題，認為其實沒有一個地方是完美的。

盼全家同遊沖繩 望今年內可實現

Yan表示一直很想全家一起去沖繩旅行，因為這個地方對他們意義很大。「我和先生是在沖繩註冊，懷有囡囡時也去了沖繩旅行，一起去行禮的教堂，那時候就希望囡囡出生後能帶她去沖繩。」但因疫情等種種因素，直到囝囝也出生了，也還未能完成這個願望。她希望今年內可以完成此願望。

成立自家月子餐品牌「百日の食事」 提供專業人士諮詢服務

Yan幾年前曾找師傅「睇相」，被說2022年會行運。除了小兒子「酸梅」出生這件喜事外，也發展了月子餐事業，她表示是受自己的經驗所啟發。「第一胎時請的陪月姨姨十分幫得手，很感恩從她身上學習到很多育兒的知識，所以當她離開後，我們就變得很辛苦。」又要照顧小孩，又需要煮飯，根本不能好好休息，所以他們第二個月開始決定叫月子餐。但Yan發現不管是食物質素或是味道，都與陪月姨姨煮的相差太多。「我吃了那些月子餐後不斷長暗瘡，應該是食物不太適合我的體質，但又沒有任何渠道可以提供售後服務。」

有見及此，Yan決定發展月子餐事業，成立自家品牌「百日の食事」，除了提供月子餐，也有中醫或營養師等專業人士的諮詢服務。她認為月子餐只吃頭一個月並不足夠，第二個月也同樣需要調理身體，所以月子餐服務特別適合家中沒有人懂得煮月子餐的人士。

月子餐服務除了方便外，也比請陪月姨姨便宜，因為請陪月時所有伙食費也需要額外付款，支出比較大。她也認為請陪月姨姨需要「人夾人緣」，如果請到了不太適合自己的陪月，會比較辛苦。「而且陪月也需要照顧寶寶，他們煮飯時，難免會忽略寶寶。如果想陪月專注照顧寶寶，訂購月子餐也是不錯的選擇。」

懷兩胎皆有妊娠糖尿 現時還未完全康復 或需長期服藥

Yan懷兩胎時都有妊娠糖尿，她表示雖然兒子已7個月大，但她的糖尿還未完全康復，將來很大機會需要長期服藥。她表示曾經到醫院住院，吃醫院配給的食物，血糖還是不合格。「有些人控制飲食便能夠解決血糖問題，但我需要打胰島素針。」幸好兩個小朋友都沒有受到糖尿的影響，Yan才放下心頭大石。Yan的自家品牌也有妊娠糖尿餐，希望可以幫助和她一樣患有妊娠糖尿的媽媽。