懷孕｜有仔還是趁嫩生？男士精子隨年長變差　孩子更易患3種疾病

現代人普遍晚婚、延遲生育，不少男性「老來得子」，不過醫生表示，這畢竟是少數，男人年紀越大，不孕風險越高，除了精蟲數量、品質、活動力受影響，有些中年男性「勃起困難」，難以提槍上陣，精子無法達陣；如有生育計畫，建議還是早一點受孕、努力做人。



台灣長庚醫院助理教授、泌尿科主治醫生陳煜表示，有些高齡男性身體狀況還不錯，60、70歲仍「一尾活龍」，讓老婆懷孕。但大部分男性步入中年後，常有糖尿病、高血壓或肥胖等慢性病，精蟲數量、品質、活動度變差，不孕機率變高。

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男性還可能因「精索靜脈曲張」而影響生育能力，陳煜表示，年輕男性如有這方面困擾，因症狀輕微，早一點結婚，還不至於影響生兒育女；但年過50之後，靜脈曲張愈加嚴重，精子品質大不如前，就容易導致不孕，即使可順利性交，也幾乎都是做白工。

陳煜指出，男女如維持一年正常性生活，但仍無法懷孕，男生應檢測精液品質，確認睪丸是否有外傷、感染，排除睪丸發炎、睪丸癌、精索靜脈曲張、荷爾蒙異常等問題，並確認能否正常勃起；女生則要確認卵子品質、輸卵管暢通、卵子於子宮着床狀況等。受精卵有自我篩選機制，當品質不佳或有缺陷，就會「自我了斷」、自行流產。

陳煜指出，男性的可生育年齡雖比女生增加20年，但前提是維持良好健康狀態，造精功能正常，且可順利完成性行為，想要老來得子，必須克服許多問題。

台灣國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟提醒，35歲以上高齡孕婦發生流產、早產等機率較高，甚至懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且腹中寶寶出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也隨之提升。

研究顯示，高齡父親較容易導致孩子自閉症、注意力不足過動症、躁鬱症等，高齡母親則產下唐氏綜合症寶寶風險較高。為此，國健署補助高危險孕婦接受產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺），並呼籲民眾早一點規劃生育。

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