死力催促孩子　成績仍不及人家？學霸叻不僅在勤力　更懂時間管理

女兒CC昨天放學回家，她跟我分享學校的新鮮事兒。説起她們以前總一起玩的一個夥伴，這兩天課間休息也不出去玩了，用CC的話形容就是「就打開練習冊在那愣愣的坐着」。幾個小朋友不明所以，刨根問底這才知道：原來媽媽覺得她之前成績退步了，寒假就一直在督促她再勤奮一點、努力一點。開學後還安排了很多額外的習題，更是下了「死」命令：好好學習，別總想着玩！課間沒事兒就做「媽媽牌作業」。CC説：「我拉着她跟我們去跳繩兒，她都可沒精神呢~」...聽得我內心五味雜陳。



在家長看來，勤奮、努力、刻苦、用功……這些詞兒自古以來就帶着「光環」。如果能加諸到孩子身上，那更是天大的幸事。於是乎：

你只有現在非常努力，將來才有可能毫不費力！

天將降大任於是人也，必先苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚…

成績不會辜負每一個努力的人…

各種催谷孩子的雞湯層出不窮。很能理解大家因為擔心孩子成績，而不斷督促他們學習的心理。可是轉念想一想，這種不知疲倦的、陀螺一樣的、毫無自由空間的「勤奮」、「努力」，真的絕對到有益無害嗎？

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逼孩子過度勤奮，不見得是件好事► 過度勤奮，孩子的學習效率可能更低

從小到大，我相信每個人在班上都曾遇到過這樣一個同學：他看上去非常努力，從不懈怠，但每次考試成績，卻並不盡如人意。問題出在哪？原因之一就是過度的勤奮造成大腦的過度使用，反而帶來了一種低效的學習成果。有一項來自牛津大學研究人員Paul Kelley和英國薩里商學院共同完成的實驗。

他們將600名學生分為三組測試不同學習方式帶來的效果。

在學習材料完全相同的情況下：第一組學生連續學習一個小時，且採用傳統的參與學術講座的形式；第二組是進行一個小時的自學；第三組則採用「間歇式學習法」。甚麼意思呢，就是這1小時的時間，每學習一段時間，就休息10分鐘。這10分鐘休息，學生們可以去做除學習外的任何事情，來進行放鬆。

一周之後，實驗結果表明：在知識獲取這個層面，使用「間歇式學習法」的學生比傳統學習法的學生多記住了20％的知識，比自學的學生多記住了23％的知識。你們看，勞逸結合才能讓大腦運行的效率更高，獲取知識的能力更強。就像我們的身體一樣，如果只「勞」不「逸」，不僅勞作起來越來越慢，也總會有累垮的那一天。

過度勤奮的孩子，容易在失敗時內歸因

心理學家海德曾經提出過一個「歸因思想」。人們的行為歸因分為內歸因和外歸因兩種。內歸因是，發生某件事時，認為原因是自身所具有的，比如人格、情緒、心境、動機、能力、努力等。相反，外歸因就是，事情發生時，認為原因是自身以外的因素，影響了行為表現，包括環境條件、情境特徵、他人的影響等。

而過度勤奮的孩子，就有可能表現出這樣的特徵：他們會在失敗時，內歸因；在成功時，外歸因。簡而言之就是：失敗時，認為是自己的問題，可能是我不夠努力、太笨了、我能力不行...而在取得成績時，認為是環境造就的，比如這次卷子太簡單了、我運氣好、老師照顧我等等。

乍一聽可能沒甚麼，但你仔細想想就會發現：這類孩子，他永遠保持着悲觀消極的態度，哪怕取得成就也無法對自己滿意，開心不起來。如此時時刻刻緊繃的狀態，長期下去，難保不出現心理問題。

容易讓孩子變成「偽勤奮」

很多家長都沒有意識到，我們不斷要求孩子「勤奮」，卻讓這種「勤奮」流於了表面。每天背50個單詞，就是勤奮了嗎？孩子到底掌沒掌握這些單詞的含義、拼讀方法……刷了無數張卷子，就是努力了嗎？那些曾經錯過的題，到底有沒有歸納總結，找出解決問題的方案？如果沒有，那這就是一種「偽」勤奮。用戰術上的勤奮，掩蓋戰略上的懶惰。看似沒有停下來，但真正需要解決的問題，卻一直沒得到解決。真正的學霸，都是「懶的」，懶的搞題海戰術，而是想辦法在有效的刷題中，總結解題套路！

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新學期，父母不要再逼孩子「勤奮」《異類》這本書裏有一個「一萬小時定律」：「人們眼中的天才之所以卓越非凡，並非天資超人一等，而是付出了持續不斷的努力。1萬小時的錘鍊是任何人從平凡變成世界級大師的必要條件。」很多人將其奉為金科玉律，覺得：只要我付出一萬個小時的努力堅持，就有可能成為天才。可現實呢？天才還是少數，超過90%的人一直很努力卻看不到有任何效果，最終「泯然眾人矣」。問題究竟在哪？

私以為，「勤奮」、「努力」從來沒有錯，錯的是我們頭腦一熱、不問世事，只管埋頭苦幹的方式。真想通過「勤奮」改善孩子的成績，我們至少應該把握好這些原則：勤奮拼的不是「持久戰」，而是單位時間內的學習效率。

瞭解的越多，就越會發現，學霸和普通學生的差距，很重要的一點就在於——時間管理的能力。優秀的學生總能通過合理的安排，實現效率的最大化。關於時間管理，老朋友應該不陌生。我一向強調，小學階段，最應該養成的學習習慣、最應該培養的能力之一，就是管理時間的能力。當孩子學習習慣好了，規劃時間的能力上來了，你就會發現：不用連續性的付出，孩子學習的成效也會有一個明顯提升。這也是我們前面提到的「勞逸結合」中，關於「勞」應該明確的一個原則。

► 增加生活的活力要笑，減少心裏壓力要哭

1. 要允許孩子有「無用」的愛好

聽過這樣一句話，説這一屆孩子，能享受到的最大奢侈莫過於「愛好自由」。在父母眼裏，有用才是衡量愛好好壞的唯一標準，如果和學習、特長無關，都應該被摒棄。但實際上，愛好從來不應該用「有用」、「無用」來區分，而是應該看孩子到底喜不喜歡。在我看來，孩子喜歡就等同於獲得快樂，哪怕這個愛好「無用」。也許它不能幫助孩子解決學習中的任何問題，但是卻能讓孩子在疲憊之餘為自己充充電、能獲得充實的精神狀態，能養成積極樂觀的心態。這才是最寶貴的東西。CC寒假前期在姥姥家，培養起了一個撿石頭的愛好。

這總是典型的無用了吧，起初我也是有點困擾：又沉又髒，撿它幹啥？但後來看到她認認真真蹲在那裏研究、比較，一會兒興奮的拿給我看，一會兒跑去跟弟弟DD「炫耀」的樣子，我一下「醒悟」了：這種最簡單原始的快樂，怕是別的都給不了的。這一刻她一定是最放鬆的，狀態也是最積極的。只要精氣神兒是充實、飽滿的，又何必擔心其他呢？

2. 要適當的「讓」孩子哭

小標題似乎有點「反人類」，作為家長，最怕的就是孩子哭了，怎麼還要自討苦吃，故意「讓」他們哭呢？其實啊，大家不知道的是，眼淚是調節神經遞質的一個很好的方式。尤其是動情時刻流出的眼淚，能很大程度緩解壓力，讓交感神經得到休息、使大腦放鬆。有沒有發現，看完一部動人的電影，哭過之後，整個人會輕鬆很多？就是這個道理。所以，現在我也會有意無意的引導CC看一些感人的作品：電影啊，比如最近上映的電影《深海》；包括繪本故事、動畫片、紀錄片等等。並非是要硬性「感人」，小朋友們的淚點奇奇怪怪，很多温情治癒的作品都能讓孩子流淚。重要的是，孩子平日裏所積累的那種緊張、不安焦慮都能在哭泣時得到釋放。

拉低信息差，利用好教育資源

前兩天，我還跟大家聊，在學習這件事上，如果孩子需要的是努力的話，那麼父母能做的，就是打破信息差。

接觸的家庭越多，我越發現：很多孩子之所以能成為「學霸」，能一路順利考取名校，很重要的一個原因就在於，家長掌握了很多在教育方面的一手信息。宏觀上各種升學途徑和政策、優質的教育資源，細節上可利用的教輔資料、解題方法，全通路掌握。如此，孩子怎能不走「捷徑」？

就像前兩天我説的，科技特長生原本是容易彎道超車的一個特招路線。如果孩子本身就對科技感興趣，而父母並沒有掌握這層信息呢？豈不是白白錯失一個機會。孩子不會規劃自己的教育路線，這是我們父母的功課。但如果我們規劃失誤，那為此買單的就是孩子自己了。有時候努力的方向，會大於努力的程度。父母要做的，就是儘可能的去發動一切可利用的資源，縮短我們的信息差。我們視頻號開通啦，只想看「濃縮精華」的，來找我們玩吧！

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫師；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。



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