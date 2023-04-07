兒童濕疹成因及症狀一覽　注意6大護理要點家居避免擺放這些物件

不少兒童都受濕疹問題困擾，經常因皮膚痕癢而抓至破皮、流血，令家長非常頭痛。不過也有部分人不懂得分辨濕疹及普通皮膚問題，以下有兒童濕疹的成因、症狀以及6大護理要點，及早幫助孩子改善生活習慣，減輕不適。



衞生署指出濕疹是不具傳染性的皮膚疾病，兒童的濕疹多生長在面頰、唇邊、手腕、肘彎及小腹皺褶等地方。濕疹的可能成因包括：

．遺傳

．致敏源如灰塵、羊毛、花粉、寵物的毛和皮屑等

．食物中的蛋白質如蛋、海產、奶類、牛肉、花生等

相關文章：6歲男童出世2個月起患濕疹 醫生拆解成因及7個生活注意細節

+ 2

兒童濕疹症狀

．皮膚痕癢

．皮膚呈乾燥、紅腫、有水疱

．水疱破裂，皮膚有出水現象

．結痂，脫屑

．患處皮膚變厚、變粗、皮膚上的紋理十分明顯

．患處受細菌感染而發炎

．其他敏感的情況，例如鼻敏感、哮喘

不少兒童都受濕疹影響。（photoAC）

濕疹6大護理要點

要改善小朋友的濕疹問題，可以從洗澡、衣物、飲食習慣、家居環境、戶外活動及心理社交6大方面著手：

洗澡



．洗澡的時間不宜過久

．水温要適中，勿用太熱的水洗澡

．洗澡時，不要用毛巾或海綿大力磨擦皮膚以免刺激皮膚

．避免用肥皂、含香料的清潔劑或消毒藥水洗澡，可用醫生建議的代用品和潤膚劑以滋潤皮膚

（photoAC）

衣物



．應選用吸汗、通爽的純棉衣物

．穿著禦寒衣服如羊毛衣、絨褸時不要直接與皮膚接觸，應以棉質衣物相隔

．清洗衣物時，避免使用過量洗衣粉及要將洗衣粉徹底過清

（photoAC）

飲食習慣



． 避免進食曾經引起過敏反應的食物

．注意營養均衡，以增加身體抵抗力

（photoAC）

家居環境



．經常保持家居清潔，避免塵埃積聚

．避免用地氈、絨沙發和絨毛玩具

．避免飼養有毛的寵物和種植有花粉的植物

．避免混濁和塵土飛揚的環境

．經常保持室內涼快，以免患者因過熱而流汗

（photoAC）

戶外活動



．盡量避免在猛烈陽光下作戶外活動，以免因出汗過多而刺激皮膚

．當天氣炎熱或進行運動時，應常備濕毛巾抹汗

．運動後應盡快洗澡

（photoAC）

心理社交



．小朋友會因臉上的紅斑、變厚和變粗的皮膚而覺得難為情，甚至被同學排斥。父母應對患童多些體諒和關心，耐心地解釋濕疹是不具傳染性，鼓勵小朋友接受現況和如常參與社交活動

．父母也可向老師解釋，好讓老師和同學們了解孩子的狀況，以保持日常社交

．盡量保持輕鬆愉快的心境，避免過分焦慮

（photoAC）

+ 2

父母應注意以下事項

．保持家居整潔，空氣清新、涼快

．應選用純棉衣物

．清洗衣物時，避免使用過量洗衣粉及要將洗衣粉徹底過清

．洗澡不宜過久，水温要適中，勤用潤膚膏以保持皮膚滋潤

．不要選購有毛的玩具，避免飼養寵物及種植含花粉植物

．讓子女保持身心舒暢

．注意營養均衡

．經常修剪指甲以防抓癢時指甲抓傷皮膚。在孩子痕癢時，分散孩子的注意力

．安全及適當使用藥物，定期覆診

資料來源：衞生署學生健康服務

相關文章：6歲男童出世2個月起患濕疹 醫生拆解成因及7個生活注意細節

+ 3

相關文章：濕疹｜汗水多引起濕疹皮膚又腫又痕 6營養正確補充降低患病機率

+ 5

相關文章：濕疹｜日日飲奶茶奶油包濕疹惡化！濕敷止痕4步忌高糖高脂戒蛋糕👇👇👇

+ 3

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓