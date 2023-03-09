濕疹｜孩子濕疹痕癢難耐？中醫分享2款湯水食譜 附濕疹外洗方

患有濕疹的孩子，不但皮膚乾燥紅腫，部分較嚴重的個案，孩子甚至會抓癢濕疹患處致皮膚破損及出水，令父母十分痛心。註冊中醫師楊明霞指，小朋友先天體質、平日習慣和壓力都有機會令他們患有濕疹。如家長想助孩子紓緩濕疹，可參考以下由楊明霞中醫師介紹的湯水食譜，當中會教導家長如何按孩子年齡調節分量，湯水滋潤且味道偏甘甜，小朋友也會喜歡飲用。



小朋友肺脾腎不足易有濕疹 6歲前調整氣血助改善五臟六腑

楊明霞中醫師表示，小朋友出現濕疹主要因爲先天性體質較弱，肺脾腎不足。「心和肝有餘，餘並非代表強，而是代表較易有心火、肝火問題，影響睡眠繼而導致濕疹出現。」

她指嬰幼兒、幼童和青少年三個階段其他導致濕疹的原因各異。「較難處理的是三歲以下的幼兒，他們有流口水和吃手指的習慣 ，令他們容易有奶癬或皮膚問題。」8至12歲兒童則較多因功課繁忙和讀書壓力，令情緒受影響導致濕疹出現。楊明霞中醫師續指，部分兒童在6歲以後，濕疹會纏綿不斷。「兒童於6歲前，體質仍未完全健全，可以利用中醫藥方法調整氣血，改善五臟六腑的情況。」

家長宜提醒患濕疹的子女別抓損患處。（photoAC圖片）

按圖即睇中醫介紹兩款紓緩濕疹湯水（適合兒童飲用）

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甘筍馬蹄粟米無花果湯



材料：

甘筍 1條

馬蹄 約5粒（嬰兒分量可調至2粒）

粟米連鬚 1條

瘦肉 4-6兩

無花果 約2個

做法：

先將食材用白鑊炒一炒，再加入水清燉2小時30分鐘至3小時即成。

功效：

馬蹄有清潤、清肝火和清熱氣之功用；粟米連鬚有助去心火、去水，因小朋友多嗜甜，容易導致濕氣重；瘦肉可助釋放油溶性有效成分。

如小朋友脾胃較弱，大便較稀爛，可加入淮山，以平補肺、脾、腎三臟，亦能幫助皮膚癒合。

鮮百合海玉竹瘦肉湯



材料：

鮮百合 1歲半至4歲 （大：半個 / 小：兩個）/ 6歲以上 （大：一個 / 小：3-4個）

海玉竹 6歲以下 約2錢 / 6歲以上 3-5錢

瘦肉 4-6兩

海參 1條

南北杏 1歲半至3歲 約2錢 / 3-4歲以上 約3-4錢

無花果 約2個

做法：

先將食材用白鑊炒一炒，再加入水清燉2小時30分鐘至3小時即成。

功效：

有滋潤功效，改善小朋友皮膚乾燥痕癢情況。海玉竹有助滋陰，瘦肉可助釋放油溶性有效成分。

以上兩款湯水均適合12歲以下兒童飲用。如小朋友處於開始加固的年紀，楊明霞中醫師建議可將湯水煮粥仔或米糊，較年長的兒童則可直接飲用。她又提醒家長，湯水只用作紓緩輕微濕疹，如濕疹嚴重，不是飲用後會立刻痊癒。

家長宜注意洗澡習慣 中醫提供濕疹外洗方助止癢

楊明霞中醫師另建議照顧者為嬰兒洗澡時，時間不宜太久、水溫不宜太熱，也不能使用過多肥皂泡。「過分清潔會令小朋友皮脂膜受到破壞，皮膚變得更薄弱，更容易患有濕疹。」她又提供濕疹外洗方，將防風和苦參各一兩，煲過後外洗濕疹患處，可幫助止癢，外洗後可塗上護膚油。

註冊中醫師楊明霞（照片由受訪者提供）

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