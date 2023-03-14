中醫詳解嬰兒兒童濕疹病徵及注意事項 附2款溫和湯茶食譜止癢潤膚
天氣潮濕兒童易發濕疹，原來濕疹也可以分為3大種類，不同種類有不同症狀。許懿清中醫師詳解嬰兒及兒童濕疹病徵及注意事項，原來患濕疹有幾件事不能做！ 許醫師亦分享了2款溫和的湯茶食譜，可以止癢潤膚。
資料來源：許懿清中醫師
濕疹的病因複雜而又難癒，急性發作的多由感外感風濕熱毒、真菌、寄生蟲感染、藥物、花粉等過敏源，以致脾失健運，濕熱內蘊。內外合邪，邪搏肌膚，則身發丘疹，痕癢。若濕熱毒邪傷正，耗損陰血，生風化燥，則可遷延轉為慢性，病期難愈。
中醫認為濕疹成因可分為內在因素：脾胃失調，濕熱內生；及外在因素：風、濕、熱邪，或流汗過多所併發出來，當中又可以再分為急性：濕熱為主；亞急性：脾虛生濕，以及慢性：久病耗損，血氣虛弱。
中醫以辦證論治為原則去治療濕疹。通過平衡陰陽、調理五臟去祛病除疹。多以涼血、滋陰、解毒，祛風，清熱，化濕，益氣，健脾，調和氣血等方法而治之。
3種濕疹常見症狀
急性：濕熱型
．急性發病，可見於任何部位
．對稱分布、皮膚潮紅灼熱
．密集粟粒般大小
．極度痕癢，抓破後化膿、糜爛、結痂
．狀疹，患處反覆發作的現象，幸好一般隨着年齡增加病症會逐漸減輕至痊癒，但也有少數病例是會持續發展至成人期
亞急性：脾虛濕蘊型發病較緩慢
．皮損潮紅，常見鱗屑
．劇烈瘙癢，抓破後見小量水泡、輕度糜爛、結痂
．疲乏倦怠、胃口差、腹脹
．小便短促且量小，大便稀爛
慢性：血虛風燥型
．病程長久纏身
．皮損色澤暗淡、粗糙、肥厚、皸裂、脫屑
．劇烈搔癢，晚間尤甚，以致難以入睡
．口乾口苦、胃口差
小兒濕疹病徵
濕疹患者其實任何年齡的人都有，但是以小孩濕疹最令家長頭痛及難過，濕疹令人痕癢難耐．小孩特別是未懂性的小小孩更為難以忍受，會用力搔癢、會抓破皮膚，令皮膚狀況更差，不斷的痕癢，繼續的搔抓，形成一個惡性循環。
小兒濕疹病徵
．皮膚痕癢及乾燥
．易出現紅或白色的皮屑
．通常在面部先出現，繼後漫延至頸、手肘及膝後內摺部位
．皮膚薄，易抓損而造成傷口
嬰兒期濕疹特徵
．於雙頰、額部、頭皮及四肢
．一般嬰兒濕疹在兩歲後逐漸好轉
．影響全身，時輕時重
兒童期
．多在六至十歲後出現
．多見於肘窩
．劇癢，常伴有抓痕血痂及結焦
．特點是年齡越大，越傾向慢性苔癬化及局限皮膚增厚化
兒童濕疹患者護膚要點
1. 別用太熱的水來沖涼
2. 少用沐浴露、香皂、香水等易致敏的清潔保養品
3. 潤膚膏也宜選用不含鹼性、香料及防腐劑的產品
4. 洗澡後要馬上塗抹護膚霜
5. 多飲水，保持大、小便暢通
相關文章：6歲男童出世2個月起患濕疹 醫生拆解成因及7個生活注意細節
2大兒童濕疹湯水食譜
鮮土茯苓蜜棗豬骨湯
材料：
新鮮土茯苓 2斤
蜜棗 6粒
豬骨 1-1.5斤
薏米 1両
綠豆 1両
馬齒莧 5錢
陳皮 1小塊
生薑 3片
水 3500毫升
鹽少許
煮法：全部材料洗淨，豬骨汆水。全部材料加水以大火煮滾後改文火煮2小時，加鹽調味即成。
功效：清熱解毒，凉血消腫，降火去濕。能改善皮膚紅腫、有助止癢及透膿。特別適合血熱及濕熱型患者服用。各材料性質溫和，味道討好，也很適合小孩服用。
服法：每周1-2次。
麥冬雪耳防風潤膚茶
材料：
麥冬 半両
北沙參 半両
百合 半両
防風 半両
乾雪耳 2朵
冰糖 少許
陳皮 1小塊
水2000毫升
煮法：用清水浸泡乾雪耳至軟身，去蒂、去雜質，撕成適口大小。全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮1小時，加糖煮至糖溶即成。可喝水吃雪耳和百合。
功效：麥冬、北沙參和雪耳均有養陰潤肺的作用，而百合則有清肺化痰的作用，防風有祛風散寒、勝濕止癢的作用。各食材配合之下能起到潤肺、止癢、改善皮膚乾燥以及因皮膚太乾而導致的搔癢不適。特別適合血虛風燥型的濕疹患者。各材料性質溫和，味道討好，也很適合小孩服用。
服法：每周1-2次
資料獲許懿清中醫師授權轉載