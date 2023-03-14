中醫詳解嬰兒兒童濕疹病徵及注意事項 附2款溫和湯茶食譜止癢潤膚

天氣潮濕兒童易發濕疹，原來濕疹也可以分為3大種類，不同種類有不同症狀。許懿清中醫師詳解嬰兒及兒童濕疹病徵及注意事項，原來患濕疹有幾件事不能做！ 許醫師亦分享了2款溫和的湯茶食譜，可以止癢潤膚。

資料來源：許懿清中醫師



濕疹的病因複雜而又難癒，急性發作的多由感外感風濕熱毒、真菌、寄生蟲感染、藥物、花粉等過敏源，以致脾失健運，濕熱內蘊。內外合邪，邪搏肌膚，則身發丘疹，痕癢。若濕熱毒邪傷正，耗損陰血，生風化燥，則可遷延轉為慢性，病期難愈。

中醫認為濕疹成因可分為內在因素：脾胃失調，濕熱內生；及外在因素：風、濕、熱邪，或流汗過多所併發出來，當中又可以再分為急性：濕熱為主；亞急性：脾虛生濕，以及慢性：久病耗損，血氣虛弱。

中醫以辦證論治為原則去治療濕疹。通過平衡陰陽、調理五臟去祛病除疹。多以涼血、滋陰、解毒，祛風，清熱，化濕，益氣，健脾，調和氣血等方法而治之。

中醫認為濕疹成因可分為內在因素及外在因素，或流汗過多所併發出來。（photoAC）

3種濕疹常見症狀

急性：濕熱型



．急性發病，可見於任何部位

．對稱分布、皮膚潮紅灼熱

．密集粟粒般大小

．極度痕癢，抓破後化膿、糜爛、結痂

．狀疹，患處反覆發作的現象，幸好一般隨着年齡增加病症會逐漸減輕至痊癒，但也有少數病例是會持續發展至成人期

亞急性：脾虛濕蘊型發病較緩慢



．皮損潮紅，常見鱗屑

．劇烈瘙癢，抓破後見小量水泡、輕度糜爛、結痂

．疲乏倦怠、胃口差、腹脹

．小便短促且量小，大便稀爛

慢性：血虛風燥型



．病程長久纏身

．皮損色澤暗淡、粗糙、肥厚、皸裂、脫屑

．劇烈搔癢，晚間尤甚，以致難以入睡

．口乾口苦、胃口差

小兒濕疹病徵

濕疹患者其實任何年齡的人都有，但是以小孩濕疹最令家長頭痛及難過，濕疹令人痕癢難耐．小孩特別是未懂性的小小孩更為難以忍受，會用力搔癢、會抓破皮膚，令皮膚狀況更差，不斷的痕癢，繼續的搔抓，形成一個惡性循環。

小兒濕疹病徵



．皮膚痕癢及乾燥

．易出現紅或白色的皮屑

．通常在面部先出現，繼後漫延至頸、手肘及膝後內摺部位

．皮膚薄，易抓損而造成傷口

嬰兒期濕疹特徵



．於雙頰、額部、頭皮及四肢

．一般嬰兒濕疹在兩歲後逐漸好轉

．影響全身，時輕時重

兒童期



．多在六至十歲後出現

．多見於肘窩

．劇癢，常伴有抓痕血痂及結焦

．特點是年齡越大，越傾向慢性苔癬化及局限皮膚增厚化

兒童患有濕疹要注意幾個護膚要點。（photoAC）

兒童濕疹患者護膚要點

1. 別用太熱的水來沖涼

2. 少用沐浴露、香皂、香水等易致敏的清潔保養品

3. 潤膚膏也宜選用不含鹼性、香料及防腐劑的產品

4. 洗澡後要馬上塗抹護膚霜

5. 多飲水，保持大、小便暢通

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2大兒童濕疹湯水食譜

鮮土茯苓蜜棗豬骨湯



材料：

新鮮土茯苓 2斤

蜜棗 6粒

豬骨 1-1.5斤

薏米 1両

綠豆 1両

馬齒莧 5錢

陳皮 1小塊

生薑 3片

水 3500毫升

鹽少許

煮法：全部材料洗淨，豬骨汆水。全部材料加水以大火煮滾後改文火煮2小時，加鹽調味即成。

功效：清熱解毒，凉血消腫，降火去濕。能改善皮膚紅腫、有助止癢及透膿。特別適合血熱及濕熱型患者服用。各材料性質溫和，味道討好，也很適合小孩服用。

服法：每周1-2次。

麥冬雪耳防風潤膚茶



材料：

麥冬 半両

北沙參 半両

百合 半両

防風 半両

乾雪耳 2朵

冰糖 少許

陳皮 1小塊

水2000毫升

煮法：用清水浸泡乾雪耳至軟身，去蒂、去雜質，撕成適口大小。全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮1小時，加糖煮至糖溶即成。可喝水吃雪耳和百合。

功效：麥冬、北沙參和雪耳均有養陰潤肺的作用，而百合則有清肺化痰的作用，防風有祛風散寒、勝濕止癢的作用。各食材配合之下能起到潤肺、止癢、改善皮膚乾燥以及因皮膚太乾而導致的搔癢不適。特別適合血虛風燥型的濕疹患者。各材料性質溫和，味道討好，也很適合小孩服用。

服法：每周1-2次

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資料獲許懿清中醫師授權轉載

許懿清中醫師

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