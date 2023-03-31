男童患急性血癌 哥哥不離不棄成移動血庫 「弟弟我肯定救」

得知家人重病，我們都想竭力盡能幫忙，內地一位哥哥也不例外。內地有位男童患上急性血癌，哥哥得知自己是家庭中唯一的骨髓移植合適者，馬上答應，更揚言必須救弟弟，即使要一直在他身邊隨時輸血也在所不惜，難以分割的親情令人感動。



兒子確診血癌 哥哥成唯一移植合適者「弟弟我肯定救」

綜合內媒報導，來自四川達州的一名5歲男孩吉祥，於兩年前開始沒力氣上樓梯、不停反覆感冒，到醫院驗血後確診患上急性成熟B淋巴細胞白血病L3，壞細胞更已入侵到骨髓。接受化療後一年吉祥曾兩次病發，醫生建議只能進行骨髓移植，惟家中只有14歲的哥哥符合移植標準，哥哥得知消息後馬上答應並堅定的說：「弟弟我肯定救！」可是移植手術後吉祥出現排異反應，需接受放射治療。

吉祥需接受放射治療。（圖片來源：網上圖片）

經過20次放射治療後，臉部水腫的十分厲害，豈料治療完了不到10天，下脖子竟長出了實體瘤。醫生說實體瘤長有可能越長越大，風險很高，加上脖子本來就比較脆弱，只能抽哥哥的細胞去培養，並進行卡提療法。哥哥一直在吉祥身邊，怕隨時需要他的血，哥哥成了吉祥移動的血庫，不離不棄陪他抗癌。

吉祥哥哥不離不棄陪伴抗癌。（圖片來源：網上圖片）

兒子哭求「不能放棄我」父母不借向外籌款治病

「媽媽我要治！」、「你們不能放棄我」、「我還那麽小，還沒上學」，吉祥的哭求說話句句沁入肺腑令吉祥媽媽十分心痛難受，無論花費多少都想治好吉祥的病。現時吉祥一家已花費近百萬為吉祥治療，大部份是借款，父母不惜向以前同事、老闆借款。面對巨大的開支，媽媽直言不知道後面還花多少錢，漫長的治療之路，只能見步行步。

吉祥媽媽直言只能見步行步。（圖片來源：網上圖片）

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