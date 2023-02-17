3歲女發燒腳痛揭神經母細胞瘤 父揸貨車難籌費用慈善組織助籌20萬

內地一名3歲女童萱萱（化名）患上常見的兒童惡性腫瘤「神經母細胞瘤」。萱萱連日發燒更出現腳痛、臀部痛等症狀，檢查後才揭患上晚期神經母細胞瘤，要頻繁出入醫院接受治療。他們一家只靠父親的收入來支撐生活開支及巨額醫療費用，幸好最終有慈善組織幫助籌得20萬醫療費。



發燒腳痛檢查揭患神經母細胞瘤

內地湖南郴州市，一名3歲女童萱萱確診患上神經母細胞瘤。據母親憶述，萱萱有日發燒，之後更開始腳痛，她本來以為女兒只是扭傷腳，因為萱萱非常活潑，常常四處走更能獨力爬上山頂，所以他們一開始沒有想到很嚴重。不過後來萱萱的疼痛感逐漸擴散，連臀部也開始痛。

他們帶著2歲半的萱萱到郴州市人民醫院檢查，醫生懷疑她感染第四型人類皰疹病毒，建議留院觀察。一星期後萱萱病情惡化，持續發燒不退，肝、脾、淋巴結都開始腫大，血小板指數更大幅下降，即使採取抗病毒治療也未能穩定病情。

幾周後萱萱確診患神經母細胞瘤（M期高危組），醫生建議先為她進行化療和放射性治療。萱萱進行第一次化療後嚴重不適，經常哭鬧，令母親非常心痛。接受第三個療程時，萱萱接受了惡性腫瘤切割手術，她手術後復原得很快，但是正當母親以為病情好轉時，基因檢測報告卻顯示萱萱的復發概率極大，假如日後再復發會嚴重影響健康，更有可能導致死亡。

醫生建議要儘快為萱萱進行造血幹細胞移植手術，但是萱萱一家已花了16萬治療費用，若要進行移植還需20萬。

父揸貨車月入5千難籌醫療費

萱萱有兩個姐姐，她們現在仍在讀書，父親是家中唯一的收入來源，靠著做貨車司機5000元的月薪支撐一家五口的生活，他拼命工作籌錢也難以籌集手術費用。

「最困難的就是她爸爸，上一個月的班，預支了三個月的工資…他一個月的工資只能維持我們再住一次院，有時一次院都不夠。」萱萱媽媽



向慈善組織求助籌得20萬

後來萱萱的母親向慈善組織求助，組織在網上平台「微公益」發起籌款活動，終在3個月內籌得20萬善款作萱萱的治療費用，日前慈善組織已為她支付住院及治療費用。

早前萱萱的血小板指數過低，嘴巴、舌頭都因而產生血點，白細胞也跌到很低。後來經治療後，血小板和白細胞指數都回升，目前正準備接受造血幹細胞移植。