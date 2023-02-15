7歲腿疾男童問母親 「我為何只能用手走路？」 母忍哭安慰

為母則剛，這句話對於作為擁有天生殘疾孩子的母親而言，是她們堅持下去的動力。馬來西亞一名7歲男孩因患有先天腿疾，只能靠雙手走路，因此常問母親：「我為何只能用手慢慢走路？」在母親的鼓勵和安慰下，男孩慢慢接受了自己和他人的不同，學懂感恩和珍惜現狀。



據馬來西亞媒體報道，7歲的男孩奧瑪哈菲哈里斯因先天患有腿短，無法像其他正常的孩子走路，故他經常向母親努魯法蒂亞問：「為什麼我不能正常走路？為何只能用手走路？」

發現腿部發育問題 母拒檢查聽天由命

母親努魯法蒂亞表示在懷孕期間，醫生在測量奧瑪哈菲哈里斯腿骨時便發現了問題，其相對其他器官無法得到準確的讀數。隨着胎齡增加，其他器官也漸漸發育，奧瑪腿腳短小的問題更加明顯。在她懷孕21周時，她到醫院求診，專科醫生才確定胎兒有問題，醫生建議她進行磁力共振（MRI）檢查，但她和丈夫因為不想有顧慮，終日提心吊膽，因此拒絕了醫生的提議，「還是交給上蒼吧。」

7歲男孩常問：「我為何只能用手走路？」母強忍淚水免兒子難過

奧瑪長大後因先天患有腿短，他經常問母親：「為什麼我不能像其他人一樣走路呢？為什麼不能奔跑，要用手慢慢走？」每次面對奧瑪的發問，努魯法蒂亞都會在孩子面前強忍淚水、假裝鎮定，卻在丈夫面前放聲痛哭，「我不想在孩子面前表現出悲傷和哭泣，我要他繼續堅強。」她不想孩子看到她落淚而難過。

7歲的男孩奧瑪天生腿腳發育不全，無法正常走路。

母親教會兒子學懂感恩

奧瑪曾問努魯法蒂亞他什麼時候才能正常走路，努魯法蒂亞會向他坦白，給他看其他殘疾人士的照片，安慰他能夠進食、行動和說話已經是很幸運的事，世上有很多人比他更不幸，並安慰他要學懂感恩和知足常樂，珍惜自己擁有的一切。及後奧瑪慢慢接受自己的不一樣，沒有再向努魯法蒂亞問那些問題。

男孩聰明伶俐 常獲校內獎項

努魯法蒂亞表示在照顧奧瑪期間未曾感到有負擔，認為他很容易照顧。即使奧瑪先天不足，但身體健康良好。她又指奧瑪十分聰明乖巧，教導的事物很容易便能記住，自小便能記住每日的祈禱文，在幼稚園時更獲得了閱讀和講故事比賽等的獎項；而且奧瑪知足常樂，即便得不到想要的東西也不會哭鬧。努魯法蒂亞又指家人和身邊人都很愛護奧瑪，他的祖父母更把他視為心肝寶貝。

奧瑪平日會依舊滑板輔助雙手走路。（圖片來源：Tiktok@fattynourdeen91011）

分享日常生活 獲網民支持鼓勵

努魯法蒂亞經常在社交平台上分享奧瑪的日常生活，她形容奧瑪是個親切的孩子，和別人很容易打開話題匣子，因此她從小就讓奧瑪多接觸外面的世界，希望他能像正常人般生活。她自奧瑪出生就開始在社交媒體分享他的生活資訊，最近在TikTok上傳的影片得到不少網民支持和鼓勵。「作為一名母親，看到很多不認識的人為我們加油打氣，讓我覺得很感動。」