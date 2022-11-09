仔仔3歲貪玩塗鴉牆壁何基佑一招教承擔後果：要有忍痛捏大髀決心

撰文：螢火蟲
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許多孩子都頑皮貪玩，當他們觸犯父母底線時家長會如何處理？超級奶爸何基佑近日分享兒子3歲時的調皮經歷，有次兒子用Marker畫花牆壁，何基佑便要他負起責任把牆壁清潔乾淨，最後兒子為他的行為付出代價，深刻的經歷令他再也不敢亂塗鴉。
資料來源：超級奶爸 何基佑 Kay Ho

記得清義哥大約三歲時，我告訴他明天下午（星期五）打算帶他吃梳乎里班戟。對於熱愛吃東西的他來說，得知這個消息後表現得異常興奮和期待，整天都把梳乎里班戟掛在嘴邊。星期五清晨六點已經急不及待起床嚷着要吃班戟！當日的行程是這樣的，我下午四點鐘要送Charis MAMA做facial，隨即便父子檔去吃班戟，老婆做完Facial後便車我去拍「超級奶爸」， 這安排堪稱完美！

臨出門畫花牆壁

下午三時許，我正在家中化妝，為食的清義哥完全進入狀態，整裝待發。他在我身後自言自語，又說：「現在自己好忙。」、「要把東西畫好。」等等。起初都不以為然，當我化完妝回頭一看才驚見清義哥原來一直拿着紫色marker在身後的牆壁塗鴉！這種事情很少發生，因為我們一直灌輸他只能在白畫紙上畫畫這概念，所以別說牆壁，就連繪本在我印象中只有一本繪本曾被他塗鴉過。

（FB@超級奶爸 何基佑 Kay Ho ）

清潔乾淨才准出門

在萬般不願意的情況下，我唯有告訴他：「既然你把牆壁塗鴉了，你便不能跟我們出去吃班戟，因為你要留在家中把牆壁擦乾淨。」他的心情馬上跌落谷底，而且崩潰地嚎哭起來。清義哥在徬徨無助的情況下，從紙巾盒中拿着取出一張紙巾，意圖把牆上的塗鴉拆掉。距離出門口的時間越來越近，他一邊淌淚一邊猛烈地擦，不過當然無功而還。

何基佑：要把孩子教好不能心軟

最後，我和太太唯有把清義哥留在家中與傭人一起。對於一個三歲孩子來說，這是很大的打擊。而作為父母，要做一個這樣狠心的決定一點都不容易。不過考慮到要把孩子教好，有些事情的確不能心軟。我和太太出門後兩小時，傭人居然想到用洗甲水把marker筆漬擦掉。我告訴她如果情況許可請讓清義哥負責擦一部份吧，畢竟他都要為他的行為附上責任。當清義哥知道自己有能力把塗鴉拆掉後，他急不及待把消息告訴我，說可以去吃班戟了。

（FB@超級奶爸 何基佑 Kay Ho ）

如果你今天再問我最理想的處理方法是甚麼？我覺得應該是我，太太和兒子三個都留在家中一起把牆壁擦乾淨為止，不過奈何要開工，唯有退而求其次。相信經此一役，他以後都不敢在牆壁上塗鴉了。

後記：翌日下午清義哥終於得償所望，吃到期待已久梳乎里班戟。雖然比原定計劃遲了一天，但我和太太都覺得值得。

資料及相片獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載

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