嬰兒臉部乾燥變紅生小水泡可能是濕疹「奶癬」預防濕疹要注意5點

原來初生嬰兒在2至3個月大時已經會有「奶癬」。「奶癬」其實是指嬰兒濕疹，患者的臉部皮膚會乾燥、變紅，可能會感到痕癢，更有機會生小水泡。衞生署詳細分析了嬰兒濕疹的症狀，以及預防濕疹的5大注意事項。



嬰兒濕疹症狀

衞生署指濕疹又俗稱「奶癬」，學名是異位性皮膚炎。嬰兒濕疹非常普遍，相信與遺傳有關。通常患者與其家人都是比較容易患其他過敏性疾病，如鼻敏感及哮喘等。

嬰兒濕疹多數是在2至3個月大時出現，小朋友一般到2歲就會逐漸康復，但少部分人會持續至成年。濕疹多數先出現在臉部，之後可能出現在兩邊手肘及膝蓋位置。患處皮膚會變紅及乾燥，有時更會形成一些小水泡。

患有濕疹的小朋友會感到皮膚痕癢至難以入睡，甚至有灼熱感覺。所以，如果有這個情況，家長應帶寶寶求診。

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嬰兒濕疹多數是在2至3個月大時出現。（photoAC）

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預防濕疹注意事項

1. 要注意皮膚護理，家長應保持小朋友的皮膚清潔和滋潤，可用暖水和帶鹼性的沐浴露替小朋友洗澡，要特別注意清潔皮膚皺摺位置。洗澡後，可為嬰兒塗抹無香料的潤膚霜。家長要經常替小朋友剪指甲或戴手套，以減低抓傷的機會。

2. 保持室內溫度的適中。如果小朋友出汗，便要為他抹乾汗或勤更換衣物。

3. 最好為小朋友選擇棉質衣物，避免讓羊毛、絲質和尼龍等質料直接接觸到小朋友的皮膚。清潔衣物時，要選擇性質溫和的衣物清潔劑，避免使用含有香味的洗衣粉和柔順劑，減少刺激皮膚。

4. 嬰兒接觸過多塵蟎或動物毛髮，會增加患上濕疹的機會。所以家長清潔家居時，宜用吸塵機或濕布抹塵，減少塵埃飛揚。另外，需要每星期用 60 °C熱水清洗牀單和窗簾布。盡量避免使用地氈和飼養有毛的寵物。

5. 飲食方面，研究顯示餵哺母乳對預防濕疹有一定幫助，如果母親不能夠餵哺母乳，應在轉用奶粉前先諮詢醫生建議。

資料來源：衞生署家庭健康服務

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