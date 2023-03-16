又要威又要戴頭盔｜天使父母分享流產經歷　藥物引產過程極心碎

ViuTV清談節目《晚吹 又要威又要戴頭盔》早前請來了4位天使父母，即經歷過失胎或流產的父母，上節目分享他們的經歷，讓大眾了解他們的心路歷程和箇中心酸。他們分享了藥物引產的經過和感受，以及流產後如何處理胎兒的遺體。其中一位來賓分享了英國和香港在照顧失胎媽媽的分別。



4位來賓分別是32周天使仔仔的爸爸Carlos、23周天使女女的媽媽Emily、32周天使女女的媽媽Vicki、曾三度流產的媽媽Nicole。

（ViuTV《晚吹 又要威又要戴頭盔》）

藥物引產經過及心路歷程

幾位嘉賓分享了藥物引產的經過和心路歷程，即使懷中胎兒已成死胎，但失胎媽媽仍然要像一般分娩一樣生產，要調節呼吸用力生，但不同的是，生下來後胎兒不會有哭喊聲。醫生、護士會把胎兒清理乾淨，再讓父母抱著看看他的模樣。

Emily指她的生產過後，還未做好心理準備怕承受不了，所以跟醫生說暫時不想見胎兒。她在醫院住了幾天後，有護士前來探望，問她會否想見胎兒，Emily遂向丈夫尋求建議。

詢問下才得知，原來Emily生產後，丈夫已勇敢地在產房外抱過胎兒，更與她拍照留念。而且護士也表示，曾有失胎媽媽選擇不見胎兒，但後來卻感到後悔，更留有遺憾。在丈夫與護士的建議下，Emily便決定見胎兒：「佢哋將BB擺咗喺玻璃床上，幫佢冚咗袍仔、被。見到嗰刻就真正崩潰，見到佢個樣同哥哥好似，手指、腳指長長，細細粒…」

「嗰個感覺好唔同，（正常）生個時係會聽到BB哇啦哇啦嘅喊聲，但係生我個女嘅時候其實係一片死寂。」32周天使女女的媽媽Vicki



「望落去好似瞓咗覺咁，我哋兩個都覺得佢好得意。不過佢出咗嚟之後，反而有釋懷啲嘅感覺。」32周天使仔仔的爸爸Carlos



（ViuTV《晚吹 又要威又要戴頭盔》）

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外國照顧失胎媽媽情緒更人性化

Nicole曾三度流產，第一次是孕期29周時在英國自駕遊途中發生車禍，因安全帶問題導致胎盤撕裂，胎兒停止心跳；第二次是孕期第8週時胎兒突然沒有心跳；第三次是胎兒患有罕見病「三倍體綜合症」，最終於20周停止心跳。

她分享了英國與香港在照顧失胎媽媽情緒上的分別。英國的公立醫院會將天使媽媽與一般孕婦分開，並會為天使媽媽提供凍床、供不同人士閱讀的書籍、嬰兒衣服、可書寫的紀念冊等。當產婦手術排出胎兒後，會有一群天使父母24小時輪流像助產士一樣，從旁陪伴及鼓勵媽媽，也有人負責安撫情緒及處理申請文件。整體安排比香港更人性化。

雖然香港的安排不差，但是如果是在晚上進行流產程序，媽媽只能獨自面對，為了等候排出胎盤，要獨自與胎兒在房內逗留一小時，其後更要親手用盤子接著排出的組織，連兩位主持都表示難以接受。

（Freepik）

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