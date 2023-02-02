管教｜餵飯有四大壞處 嚴重者礙於學習自理 餵飯必須基於一大原則

「餵飯」這個議題都非常觸動許多家長的情緒，很多家庭「餵飯」很不順利或令親子關係惡化。超級奶爸何基佑指「餵飯」這行為應該要停止，因這壞習慣對小朋友的發展和營養吸收是百害而無一利。

資料授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



餵小朋友吃飯有礙孩子學習自理

人本能可以自行吃飯、喝水，不用事事由家長照顧。而0至1歲的孩子，雖然未長出牙齒，也不用由家長來幫助他。因為這階段的孩子是利用牙齦來磨爛食物，家長只需協助和引導小朋友自己進食便行。若家長想等待孩子長出牙齒後才停止餵食，相信要等到孩子大至2歲才能夠停止。

餵食孩子壞處多 最嚴重就是愛上「飯來張口」

最明顯的問題莫過於難以一家人用餐，其中一位家庭成員總要放下碗筷來餵孩子吃飯，使家人用餐體驗不完整。家長必要製造正面用餐體驗，讓孩子享受用餐的時光，使他們不斷想「一家人食飯」的畫面發生，這能驅使孩子每天都想表現得更好。

另一個壞處就是令孩子不想自己吃飯，希望「飯來張口」。不過，當遇上孩子不想吃飯、飽肚時或心情不好時，家長總想不斷餵他，有機會令用餐體驗變得負面。因為孩子會認為家長不斷迫他進食，而家長亦無法代入小朋友感受之中「只知道要他完成面前這碟食物」，導致父母與孩子經常為吃飯事宜而出現拉鋸。



孩子或反過來利用吃飯來牽著父母鼻子走，知道主導權在他手上，他就先要父母滿足其欲望，他才滿足父母的要求「吃飯」。例如孩子會要求使用手機、電腦、電視或者玩具用威逼「你等他吃飯」。你指小朋友是很聰明的，會不斷地挑戰父母的底線。

最後一個壞處就是，孩子開始遠離正餐的習慣。父母們會發現不斷追著孩子來餵飯，因為孩子不吃飯，甚至餓一小時也不吃飯。父母們生怕孩子餓，於是定時定侯問孩子是否需要吃餅乾、吃一小口飯或水果，這些都與正餐無關。不過，這些食物在於孩子的角度是較為好吃，變相令孩子習慣只吃這些垃圾，不吃正餐的食物。

更嚴重的是，孩子開始忽視正餐，甚至不尊重正餐和食物。他只知道吃飯只為了生存，生了數口白飯沒有飢餓感了就離開餐桌，去其他地方玩耍。這個情況之下，孩子就會愈來愈瘦、體重變輕。

若遇到「我不餵，他不吃」應怎樣處理？

超級奶爸何基佑坦言「你不餵他，他才會吃」。家長需要讓孩子知道吃飯就是這樣，自己吃飯，即使1至2歲的孩子也有能力自行食飯。縱使孩子吃得很慢、很骯髒，甚至吃用份量不多，家長們也應讓孩子自行決定。因他們重拾吃飯主導權，能夠自行調節食量，那就讓他們習慣是如何自行吃飯。

餵飯原則只有一個，就是孩子吃飯有點累的時候

家長可以餵飯，但不能全程餵飯，只能在某一個原則之下才能做。那就是孩子吃得有點累的時候，家長應以餵飯為鼓勵性質「加油，媽媽餵你一口，然後你繼續自己吃飯吧」，他指這樣鼓勵方式好比家長將每口飯餵食孩子。

若不想孩子面臨以上情況 請相信孩子 讓他們自行吃飯

若孩子到兩步仍需要餵食，或許家長們已遇到以上問題。超級奶爸 何基佑 Kay Ho 想籍影片鼓勵各位家長正視和處理這個問題，避免孩子成為「飯來張口」的人。



影片來源：

《本文獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載》

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