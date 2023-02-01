管教｜如何阻止孩子吃飯時發夢？港爸教一招一物令孩子限時內吃飯

很多孩子也會在吃飯時發夢，有些只顧玩玩具而不吃飯、有些會「含飯」、有些不合作不吃飯、有些孩子看到父母收走飯菜時才叫喊要吃飯。超級奶爸 何基佑 Kay Ho早前分享了一招及一物來管理孩子吃飯時間，輕鬆讓兒子於指定時間內用膳。他更指這東西比叫家長叫喊、計時器來得更有效，更容易令孩童明白時間的觀念。



堅定管教配「沙漏」能令孩子乖乖吃飯

超級奶爸 何基佑 Kay Ho 指幼兒２歲起已經能夠使用這方法，他更建議先跟孩子協定30分鐘用膳時間，再利用沙漏作最後倒數，時間到了便收起食物。家長慢慢就會發現日子有功，當孩子仍然想吃，但家長堅持執行時間管教，孩子就會好好把握時間乖乖地吃飯。



圖片為清義哥乖巧地用餐吃飯的片段，眼見沙漏的沙快要到底部，便不再「發夢」爭取時間吃掉最後一口。

沙漏比起計時器更有效果 因幼兒暫時對數字沒有概念

他更指部份幼兒對數字概念未充足，用沙漏來解釋時間效果來得更有效、更具體。如果時間一到，沙漏的沙已到達底部，家長也應堅定管教並收起食物，好讓他們明白時間概念和父母的要求。

部份讀者更建議家長要有堅定管教，其他監護者也應遵守父母的管教守則，不能因寵愛孩子而放寬管教守則，因有機會令孩子對管教守則感到混亂。

(圖/photoAC)

《本文獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載》

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