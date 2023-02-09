管教｜失敗是學習的機會！多少個父母能放手讓孩子「失敗」？

每位父母也想設計最好的路子女，好讓他們成長之路能夠走得順利、舒服一點。子女開始有自主意見時，不是因為反叛期而拒絕父母的意見，而是想走自己的路。作為父母，當下應該完全否決子女的決定，或者讓他們先「撞板」再好好扶助他們。個案中的女孩決定走自己的路，直至走到某時間才決定跟隨父母當初的安排，到底這對父母在女兒自主過程中，她該做甚麼來幫助她呢？

資料授權：鄺詠嫺 家庭動力婚姻及家庭治療師、美國婚姻及家庭治療協會臨床院士



女孩不想到大公司實習跟隨因循固有風格 父母不理為何不珍惜實習機會

女孩已就讀大學，渴望成為一位設計師，選修時裝設計。可是，設計這行業並不是憑學歷便可找到工作，還需具備才華及運氣。很多名牌大學的畢業生，仍是找不到入職的機會，有幸入行的也是入不敷支，感到懷才不遇。課程要求學生作為期九個月的實習，學校安排他們到某知名品牌面試，實習機構將會給予薪酬。面對這個機會，女孩的父母甚是緊張，希望她能把握這個機會，汲取經驗，增潤自己的履歷。在這年頭，能找到有薪的實習機會，確實不易。可是，女兒卻不是這麼想，她一心想發展創意，希望自己的設計獲得別人的賞識，認為加入大牌子公司工作，只會因循固有的風格，絕無創意可言。無論父母怎樣勸說，她仍堅持在面試時表達自己不喜歡這品牌，如獲聘任是會盡力工作的。在這情況下，她又那會獲聘呢！

之後，她發了三十多封申請信，幾經挫折，終於獲聘於一間較少眾的知名服裝品牌，沒有酬勞，只有交通津貼。在這裡她確有機會學到一些新技能，但同時又經常被當作雜工使用，那部門缺乏人手，便派她去幫忙，很多時都是做一些勞動的工作，如：買咖啡、幫忙縫補衣服、在時裝表演負責執拾等工作。將近完成實習時，她向父母表示希望畢業後加入大品牌做畢業培訓生。父母問她為何有這想法？她說終於明白要有穩定的收入、大品牌工作的背景；才有發展機會，才有機會被人賞識，那時才可以發揮創意。

當孩子擁有自主意見時 家長們應放手不理或者靜觀其變？

從女孩的經歷我們看到，孩子在成長的過程中有時確是「不可理喻」。他們之所以「不可理喻」是由於意識到現實和理想的衝突，觸起敏感的情緒，在保護機制下的過倏反應。從另一角度看，這是孩子正在成長的表徵，步進成人期時，他們必須具備獨立的思考能力，確立自我的概念。那麼，父母又可以怎樣幫助他們呢？

接納是一個非常重要的元素，女孩的父母雖然擔心，但他們沒有阻止、強逼或責備，甚至在孩子失敗時，也沒有翻舊帳，只是不住的關心、陪伴及給予空間。在父母的愛與包容中，女孩有勇氣去面對逆境。其實當下的每一個時刻或機遇，在孩子漫長人生歲月中，只是一小片段，都會過去！如果，父母可以接受當下孩子的反叛或失敗是暫時的，便可以放下失望或憤怒，陪孩子走下去，因這不代表永遠！是的，你現在看到孩子的每個狀況都只是他/她人生的一個片段；但在孩子成長中，父母的一個反應也足以影響他們一生。接納或是拒絕，只需一刻，但對成長中的孩子，影響卻深遠。

容許孩子從失敗中學習也很重要。許多時父母都害怕孩子犯錯，怕錯誤帶來的後果，因而試圖阻止孩子做決定，要他們服從父母。試問誰不曾犯錯，誰不是從錯誤中修正自己的方向及學習。讓孩子用自己的方法做事，學習承受失敗及承擔責任，這是他們成長的一部分，有能力承受失敗，比任何知識都來得重要。當孩子面對困難時，父母應作「顧問」的角色，只提供意見參考，或從旁引導，鼓勵他們主動去解決問題。藉此體驗能力，增加自信心。

資料授權：鄺詠嫺 家庭動力婚姻及家庭治療師、美國婚姻及家庭治療協會臨床院士