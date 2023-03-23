台灣親子遊 嘉義獨角仙休閒農場 釣鰲蝦餵羊駝滑草體驗

孩子們最愛親親大自然，來到台灣親子遊，不能錯過農場體驗的活動。有台灣版主分享了台灣嘉義縣的獨角仙休閒農場，除了可以釣鰲蝦、餵羊駝，還有滑草和投幣式的遊樂設施區，農場設備十分豐富，價錢親民，與孩子渡過悠閒輕鬆的一天吧！

（資料授權：暖男哥哥，傲嬌妹妹）



獨角仙休閒農場可以讓孩子接近大自然外，小孩也能盡情放電，爸媽亦可以趁着這個機會輕鬆育兒，是一個值得推薦的平價親子景點。

親親小動物體驗 刺激滑草區投幣式玩樂設施

版主稱獨角仙休閒農場有大草原可以讓孩子盡情奔跑，還可以餵各式各樣的動物，例如：牛、魚、鴨、馬，還有小孩最愛的羊駝，子女每次來玩都樂而忘返，園區整修後變得更豐富好玩。

釣鰲蝦



現金收費$50（約港幣$13）/釣竿

一次可釣15分鐘，工作人員會教導一些訣竅，容易成功釣到鰲蝦。

餵baby羊駝



現金收費$50（約港幣$13）/瓶

羊駝都是baby，每小時開放給一組客人體驗，版主提醒大家可以先來詢問羊駝的喝奶時間，以便餵飼。

竹節蟲生態解說



可用門票折抵金額

版主十分推薦大家參觀昆蟲生態館，可以零距離接觸各種竹節蟲，工作人員講解得很仔細和有趣，喜歡昆蟲的孩子一定不能錯過！

滑草區



建議小學以上的小朋友，要使用滑草板

孩子們最瘋狂的一區，草坡幅度足夠，滑起來十分刺激，工作人員很貼心還會幫忙噴上蠟，減少摩擦，玩起來更加刺激過癮。

（圖片來源：暖男哥哥，傲嬌妹妹）

投幣遊樂設施區



投幣式玩樂設施非常多樣化，價格也很親民，每項價格約$30-50（約港幣$8-13），車可以兩人共乘，十分划算。

場內還有基本的遮棚沙坑、兒童遊戲區、遊園小火車也是孩子的最愛，還有DIY彩繪活動、漆彈射箭和騎馬體驗也很受歡迎。

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農場資訊及注意事項



・位置：嘉義縣中埔鄉石硦村15鄰45號

・4歲以下小童免費，4歲以上入園清潔費$100（約港幣$26）/人（門票可全額折抵園區消費）

・體驗活動僅現金支付

・設免費停車位

・寵物落地需用牽繩

・2023年起因為台灣動物展演法規的關係，所以沒有山羊、梅花鹿、長臂猿、蛇、獼猴可觀賞

《本文獲暖男哥哥，傲嬌妹妹授權轉載》

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【附01空間優惠】日本東京｜姆明主題樂園 MoominValley Park 入場+交通套票（需3個工作天前預訂）

姆明主題樂園 MoominValley Park 套票（MOOMINVALLEY PARK Ticket & Travel Pass）包含電車車票、巴士車票與姆明樂園 1 日 PASS，持此票券可於 1 天內不限次數自由搭乘西武線。立即在 KKday 預訂，輕鬆前往新開幕的東京主題樂園姆明公園，彷彿親身走入童話故事裡一般，能夠身歷其境姆明的生活。

姆明主題樂園 MoominValley Park套票

成人（12歳或以上）：$288

兒童（6 - 12歳）：$168

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兌換地點：請持憑證及全員護照至西武池袋旅遊服務中心（Seibu Tourist Information Center IKEBUKURO）兌換實體票券

西武鐵路路線圖

西武池袋旅遊服務中心

地址資訊：〒171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目

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【附01空間優惠】LEGOLAND 樂高樂園入場門票（需3個工作天前預訂）

位於大阪港邊天保山購物廣場的樂高積木主題樂園（LEGOLAND DISCOVER CENTER），園內有利用100萬個樂高堆出日夜不同面貌的大阪城市街景，縮小版的大阪城、道頓堀、通天閣…等，現場還可以參觀樂高積木製造工廠、玩射擊遊戲或是欣賞4D LEGO電影，配合香氣、噴水效果等魄力十足的 4D 劇場，不論是小孩子還是大朋友，都能夠盡情體驗這些充滿創意的遊樂設施！

園內也準備了各式親子設備，讓大人小孩可以方便同樂。像是多功能洗手間、嬰兒車停車場，還有咖啡廳、紀念品商店等，為遊客們設想周到！誠摯邀請您一同進入充滿奇幻的樂高積木王國！

此門票無進場時間限制，當日營業時間皆可入場；

小巧精緻的室內樂高樂園，適合大人小孩一起同樂；

遊樂設施種類多，樂高積木製造工廠、4D 劇場等歡迎來到樂高世界

大阪樂高樂園 LEGOLAND 門票

星期一至五（淡季）：成人（16歳或以上）$154｜兒童（3-15歳） $154

星期一至五（旺季）：成人（16歳或以上）$176｜兒童（3-15歳） $176

星期六、日及國定假日：成人（16歳或以上）$196｜兒童（3-15歳） $196

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【附01空間優惠】teamLab Planets TOKYO 豐洲新型態美術館入場門票（需3個工作天前預訂）

位於東京豐洲附近的 teamLab Planets 為身體互動體驗型美術館，交通便利，距離地鐵站僅需步行 1 分鐘。透過光影、線條，用身體去感受藝術。展覽主要分為 5 個不同的空間，共有 7 個作品，每個空間都是以參觀者能「身臨其境 / Body Immersive 」為概念，由超巨大的身體沉浸式作品群所組成。展場中的作品會隨著參觀者的互動影響而產生不同的變化，通過這樣的方式，體驗身體與作品之間的模糊界線，讓參觀者能重新思考自己和世界之間的關係。

人與作品融為一體，以「身臨其境 / Body Immersive 」為概念，身體完全沉浸於其中的新型藝術。

teamLab Planets TOKYO 門票

2023/1/1～2023/2/28營業時間：

平日：10:00 - 20:00

- 六日、國定假日：9:00 - 21:00

- 休館日：2023/2/9

＊最後入場時間為閉館前 1 小時

票價：

成人（18歳或以上）：224

中學生：140

兒童（4-12歳）：70

* 購買「國中生・高中生」票入場時請出示學生證及身分證。

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