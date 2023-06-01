台灣親子遊 桃園市大溪埔頂公園 高空溜索最熱門 動物造型洗手區
撰文：草草
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台灣有不少大大小小的公園，十分適合親子遊玩，家長可帶小朋友到公園盡情玩上一天。有有台灣版主分享了台灣桃園市的大溪埔頂公園，公園佔地廣闊，設有三區遊樂設施，更有大草原供親子家庭野餐，一玩就能玩上一整個下午，大人小朋友可以在公園盡情放電！
（資料授權：「facebook：暖男哥哥，傲嬌妹妹」）
版主稱來到大溪除了到老街逛逛買著名的豆乾，還可以來大溪埔頂公園。公園佔地廣闊，橫跨北二高速公路兩側，在路邊停車，旁邊就有收費停車場十分方便。園裏設有三區的遊樂設施，設有親子廁所，更有大草原可供野餐，家長和孩子更可以一邊散步一邊看落羽松，十分寫意。
版主整合了三個遊玩區域較為推薦的設施：
1.滾輪溜滑梯
2.高空溜索
3.旋轉盤
4.沙坑
5.鳥巢鞦韆
6.蜘蛛星球攀爬
7.攀岩石
8.繩籠
9.天旋地轉
10.音樂鋼琴鍵、打鼓樂器
11.網美樹屋、大草原
+8
公園除了好玩外，連洗手區都超級可愛，除了有老虎、小豬洗手區，還有獅子、長頸鹿、駱駝、大象，孩子們可按喜好跟這些裝置藝術打卡拍照。
位置
大溪埔頂公園
桃園市大溪區公園路埔仁路交叉口
《本文獲暖男哥哥，傲嬌妹妹授權轉載》