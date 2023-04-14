原生家庭影響一生教養不當或令孩子壓抑情感討好他人易陷有毒關係
原生家庭對孩子的成長有莫大影響。許多父母在教育孩子時，往往都低估了自己的言行的影響力。家庭治療學碩士兼選擇性緘默症輔導員Cherry Wong詳細講解原生家庭對孩子成長的影響，並舉了幾大例子說明家長的處事方式如何影響孩子性格。
資料授權：選擇性緘默症輔導員Cherry Wong
原生家庭影響孩子成長
家庭，佔我們人生中重要的一席位。常聽人提到，原生家庭對孩子的成長有莫大的影響，究竟是什麼意思呢？概括而言，除了先天因素外，成長中的經歷和學習會構成我們的價值觀、性格、關係模式等，繼而影響我們怎樣作出選擇、處理生活中（特別是關係上）的各種事宜。
原生家庭（Family of Origin），是指子女和父母生活在一起的家庭。相對地，新生家庭就是指子女與另一伴結成夫妻組成的家庭。前者，是與生俱來、從小長大的地方，後者則是我們帶着已有的經驗和價值觀建設的地方。在原生家庭的經歷為孩子長大後帶來的影響，自然不言而喻。
忽略內在感受或致情感發展缺失
舉個例，假如父母都不太懂得表達情感、照顧孩子情緒上的需要。那麼，孩子除了學不會「調節情緒」（Emotion Self-regulation）外，當他成長後，往往都較難觸碰自身的感受，亦較難覺察內在的需要。在應對人際關係（特別是親密關係）時，亦會較難理解及照顧彼此的情感。
假如父母在處理衝突時都會以迴避、冷淡的方式應對，那孩子亦會學習到衝突是可怕的，但「冷處理」一下就會好，因他跟本不懂除了「冷處理」還可以怎樣做。自然，就更不會懂得表達己見、聆聽對方需要、相互協商、修補關係、復和等概念和技巧。很多時真的變成「一言不合，就安靜了」，對伴侶而言，則可以是更多的煩惱、傷害，關係往往難以長久穩固。
上述兩個例子中的孩子，亦很容易出現不自覺的情感壓抑。長時間忽略內在感受和需要，很可能會導致情感發展方面的缺失，亦很容易在某一天突然情緒崩潰。
過度保護令孩子失去成長機會
兩走極端，父母過度緊張、照顧孩子，也會阻礙了孩子的成長發展，導致日後的某些缺失。例如過度保護，什麼事情都搶先替孩子處理、應對，孩子自然失去嘗試、挫敗、新發現、再嘗試的經歷。慢慢地，孩子學習到「一切都是可怕而困難」、「要等爸媽來才可以」，而在父母眼中，就變成「孩子還小 / 弱，需要我的幫助」，然後繼續搶在孩子前頭，抵擋住一切，包括成長的機會。
過份責罵或令孩子自尊心低落
常見的情況還有父母一邊責罵孩子學不會、不爭氣、差勁，一邊什麼都幫忙處理，久而久之，孩子也會覺得自己是差勁的、無能的，成長後又怎能充滿自信？在處理關係上，很多時也會顯得卑微、過份討好而忽略自身需要，甚至身處「有毒關係」（toxic relationship）而不能自拔。
有關原生家庭對孩童的成長發展實在有很多方面的論述，有機會可以再逐一細談。但可以的話，請先記得「在原生家庭經驗到什麼，往往影響着孩子長大成人後可以有什麼選擇」。每個人都有着原生家庭的影響，但我們可以在覺察以後，選擇如何看待和回應，用「拆禮物的心」去看待的話，總有得着，繼而讓我們在當下做更好的選擇。
資料獲選擇性緘默症輔導員Cherry Wong授權轉載