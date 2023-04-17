媽媽不滿女兒不守承諾　用「無視」懲罰囡囡遭網民公審批評冷暴力

「教養」一直是每位父母的難題，如果孩子不守承諾，家長應該如何處理才對？早前有網民見到一位媽媽因不滿女兒不守承諾，決定無視女兒，用冷暴力的方式表達不滿。網民發文分享事件經過並質疑冷暴力的做法是否正確，結果卻遭許多網民留言批評？



女兒不守承諾惹母親不悅

有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文分享乘車目睹的事情。她在乘車時遇到一對母女，估計是小學生的女童因貪玩用ipad多玩了兩局遊戲，違反了與母親的約定。母親知道後感到不悅，她沒有打罵女兒，而是說：「你陣間同爸爸食飯啦，我唔食啦，你同Ipad做朋友啦。」

用「無視」懲罰女兒

女兒一開始也不以為意，直到遊戲完結後才發現母親真的動怒。母親用「冷暴力」的方式，不願跟女兒說話也不理會她，女兒只能一直叫喚母親，希望得到一點回應：「咁個女叫左剩低半程車媽咪，想要媽咪攬一攬自己和好？但係阿媽都係唔理佢，聽到個女係有少少哭腔。」

媽媽不滿女兒不守承諾多玩兩局遊戲：「你同Ipad做朋友啦」。

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網民一面倒撐媽媽

該網民表示，雖然女童不斷叫喚母親，但音量不大，也沒有情緒失控尖叫，在旁觀者的角度來看，其實女童很乖，也認為是家長教導有方。不過她也質疑母親的處理方法是否妥當，也發文問：「唔知暴力同冷暴力邊樣好啲，大巴大巴車落黎；全程當你係空氣，到底邊樣難接受啲？」

帖文引起網民熱議，不少人都留言批評事主多事，也認為這位母親沒有做錯，反倒是事主無故干涉他人的管教方式：

「想知邊度買到果隻check到暴力幾多度，冷定暖定熱嘅温到計？幾多度左右先岩？想買定兩支防身，怕溫度唔啱比人放上網公審」



「人哋點教仔關你咩事，教成點關你咩事」



「我覺得個媽咪教得非常好喎，以身作則，處罰係必須㗎喎，因為冇遵守承諾」



「其實你欠佢一句sorry。就係你嘅旁觀者角度，完全唔知成件事來龍去脈，你公審一個媽媽點教仔，個小朋友同媽媽都無嚴重地影響到其他人，咁你點解要加把咀去judge？」



「教小朋友根本唔係單一對策，因年紀、因時、因地，因事件等等父母都要 / 會有唔同應對態度和方法。睇車上一件事就評定人哋父母個教育嘅全部係不公平的。」



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