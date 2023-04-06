孩子濕疹不斷復發 中醫主張病情輕不一定要戒口 附濕疹要忌食物

小朋友濕疹，不一定與「濕」有關。「濕疹」並不是一種疾病，而是一類皮疹的統稱。柴胡醫館的胡凱淋醫師表示，濕疹最簡單可分為兩大類︰搔癢後會滲水者為濕性濕疹，因乾燥缺水而脫屑如雪者為乾性濕疹。從中醫角度，濕疹更可因不同證型、濕疹形狀、皮損狀態、發病部位而有不同的命名和分類。

資料來源：柴胡醫館 胡凱淋醫師



胡凱淋醫師指，春夏天誘發者多為濕性濕疹。春夏天天氣暖和，香港地區濕氣急速上升，加上南方天氣炎熱，容易出現「濕壓熱伏」的情況。因濕氣纏綿，身體內的熱難以排出，被困體內，造成一種悶熱焗促的不適感，這樣的環境亦不利皮膚透氣，容易誘發痕癢，濕疹頻出。

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小朋友需要戒口嗎？

有些醫者主張「全戒」，但凡曾記錄與濕疹誘發的食物都應全部戒口，只要食得清淡，濕疹發作機會就會降低。當然，從醫者角度，患者飲食越清，病情越容易控制。不過，胡醫師亦經常與病人「所有食物都要忌口，人生就沒什麼樂趣」。

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如果患者為老人家，享受多年珍饈百味，晚年要注重健康，保存壽命而必須嚴格戒口，這是可取的做法。但如果患者是小朋友，人生才沒嘗過幾道佳餚，就要飲食清淡，人生的確少了許多樂趣。因此，胡醫師主張，除非病情嚴重到不可控，會直接影響人生，此時就必須戒口。不然，認知到哪些是不利病情的食物，適當減量，偶然淺嚐亦不為過。

濕疹要忌的食物主要分為兩大類

一、加重病因的食物

不論患的是濕性濕疹或是乾性濕疹，只要是會令到脾胃變差，痰濕積聚之食物亦有機會加重濕疹。例如各類甜食（雪糕、蛋糕、巧克力、甜點）、生冷食物（生食如寒性生果、未烹煮過的沙律蔬菜、寒冷食物包括蟹、需雪藏甜品）、難消化食物（糕點、賀年糕點、糯米、芝士、忌廉等） 等等，長期無節制食用亦會誘發濕疹。

二、直接刺激皮膚誘發濕疹的食物

如海鮮、貝類海產、蝦、蟹、牛肉、雞蛋、大豆、豉油、醋等等。

有部分病人濕疹病情較輕，平日未發作時，除了食蝦會誘發外，上列其他食物大吃特吃亦沒有任何問題；當濕疹正值爆發期，上列食物只要吃一點點，濕疹都會繼續爆。因此，是否需要忌口，既要看病情輕重，亦要看進食量多少，更要看當刻濕疹處於爆發期還是緩和期，有許多因素決定了當刻的飲食，不能一概而論。

胡凱淋醫師

資料獲柴胡醫館授權轉載

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