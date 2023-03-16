濕疹｜天氣反覆潮濕易誘發濕疹 中醫推介4款湯水助清熱解毒止癢

天氣反覆不定，加上潮濕天氣襲港，最容易誘發濕疹發作。患者因濕疹而特別困擾，容易出現紅疹痕癢、潰破滲液等問題。註冊中醫師趙仕祥上回已拆解濕疹患者的飲食宜忌和濕疹治療方法，這次則分享4個濕疹湯水，有助清熱祛濕、解毒滋陰，減輕皮膚乾燥和痕癢症狀。



四大食療改善濕疹情況

1. 苓龜解毒湯



功效： 清熱祛濕，解毒滋陰



材料： 土茯苓30克、龜版60克、馬齒莧15克、赤小豆5克、薏苡仁20克、豬瘦肉100克，以1500毫升水，大約煲2小時

2. 清燥活膚湯

功效： 清燥養陰，生津潤膚，減輕皮膚乾燥症狀

材料： 沙參15克、海竹15克、麥冬15克、白扁豆15克、芡實15克、豬瘦肉100克，以1500毫升水，大約煲2小時

3. 消暑解肌湯

功效：清熱袪濕，舒緩皮膚痕癢，減緩皮膚紅赤甚至破損等症狀

材料：老黃瓜300克、綠豆20克、木棉花15 克、白扁豆30 克、赤小豆30 克、生薏米40 克、蜜棗2-3 枚 ,以1500毫升水，大約煲2小時

4. 祛濕益脾湯

功效：清熱消暑、健脾利濕、減少皮炎滋水

材料：薏苡仁30克、冬瓜連皮300克、燈心草10克、車前草15克、蜜棗2-3枚，以1500毫升水，大約煲2小時

香港註冊中醫師趙仕祥博士

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