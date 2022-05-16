學習｜沒補習也有超好成績？與天分、遺傳無關　這3點才是關鍵

為了提升孩子的課業成績，許多家長送孩子去補習或請家教，就怕孩子會輸在人生起跑點。但台灣有位初中生家長發現，孩子的班上有位同學，好像只有參加學校的晚自習，並沒有在校外補習，3次模擬考成績都相當優異，好奇問「除了天分、遺傳，父母從小還做些甚麼呢？」



一位家長網友在《PTT Hito》板以「沒有補習，考這重分數是怎麼養成的？」為題發文寫道，兒子是初中生，學校每天的晚自習，家長須參加輪值，發現兒子的一位同學，3次模擬考成績都是4A++1A+，相當優秀。而那位同學周一到周五每天都有參加學校的晚自習，從這點判斷應該是沒有在校外補習，不補習成績還能保持那麼好，「真的好強喔」。好奇問「除了天分、遺傳，父母從小還做些甚麼呢？雖然現在問已經太晚，想想我們付出應該是太少了，唉～」

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貼文引發熱議，網友留言回應：

．「每個人天賦不同，要適性發展」

．「補習真的不是必要的，而且感覺好花時間」

．「如果上課都聽懂了，筆記也做好了，何必去補習？」

．「補習是強灌，有興趣才會主動」

．「找對讀書方法還有動機就可以進步」

．「將學習變成一件很快樂的事就好了」

．「每個人都有自己理解新知的方式，他找到了」



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有位網友表示自己是當家教後才找到所謂的讀書方法，針對原PO的提問，他認為「學生的成績好不好，較大的原因都在父母，補不補習都是其次」。

他表示，「補習只是省時間以及有人盯着看書而已，對於自制力好、家長會關心學生唸書的，或者是求知慾強、喜歡念書的學生效果很差」，認為「真的會唸書的學生哪裡唸都好」，建議學生們應該做筆記，將課本、參考書的重點變化成自己的文字記下，擅長使用小工具，例如不同顏色的筆、螢光筆、便利貼，經常性的大量做題目並且有效的訂正，進而養成習慣，能做到以上建議，成績必然會有所進步。

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