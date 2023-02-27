香港小學生過半數睡眠不足 家長：睇吓幾點做完功課完默書就瞓

香港學生學業繁忙，功課、考試、課外活動壓力大，常常導致睡眠不足問題。近日有港媽在「親子王國論壇」發文問大家「你們家中的小學生幾點瞓？」，分享自己孩子的睡眠時間，並想了解為何有些小朋友很早就能睡覺，引起各位爸媽熱論。



一位港媽在「親子王國論壇」發文問大家「你們家中的小學生幾點瞓？」，分享自己就讀小三的孩子晚上10點睡覺，而就讀小五的孩子晚上11點半才睡覺。她好奇為甚麼有些孩子可以這麼早睡覺，指自己是在職媽媽：「我有時放工都成9點，睇下功課，溫下習，都10點。」並表示自從孩子上全日課後，越來越晚睡。

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不少家長留言，分享自己孩子約在9點至11點這段時間睡覺。「想9:30冇可能，做完功課食飯差唔多9:00，要比佢玩下」，但也有家長回應「睇吓幾點做完功課同溫完默書先」。有家長分享孩子早睡覺的秘訣：「我要佢哋將做好嘅功課whatsapp我，先可以玩/（睇）圖書/（瞓）晏覺」。有少數媽媽留言孩子7點多至8點已經睡覺。

美國國家睡眠基金會建議，6至13歲兒童每天應有9至11小時睡眠。但中大跨學科研究團隊發表的「2022香港兒童及青少年體力活動報告卡」報告顯示，少於一半（42.0%）香港兒童和青少年（平均12.3歲）達到睡眠建議時間。

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衞生防護中心指，睡眠對兒童與青少年的生理發展和心理健康十分重要。持續睡眠不足可令精神難以集中、專注力下降、記憶力衰退和影響學業。

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