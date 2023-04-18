讀書背過哪些沒用的東西？網民齊列舉　化學元素表、將進酒皆上榜

求學過程中不管哪一個科目，學生經常需要背誦內容，背課文、背公式等可說是不少學生的夢魘。近日就有網民直言「覺得背過最沒意義的東西是甚麼？」話題引發討論，其他人紛紛點名「這幾項」。



講到背誦，想必很多人都會回憶起那些讀書時的惡夢：（按圖了解）

+ 4

網問「上學背過最沒意義的東西是啥」？

一名網民在PTT上發文，表示從小到大背過不少東西，包括中文、英文課文，化學元素周期表、數學、物理公式等，不過長大後似乎沒甚麼用處，讓他不禁想問「覺得背過最沒意義的東西是甚麼？」

古文詩詞、地理都被點名是背誦惡夢

提到背誦東西，許多網友都有共鳴：

．「長恨歌、琵琶行、將進酒」

．「麥帥為子祈禱文，背這個真的不知道幹嘛，又不是原文版」

．「三民主義，不服來辯」

．「國中公民老師叫我們背朱子治家格言，真的浪費時間」

．「一些物理化學公式也很沒用，不會套公式也算不出來」

．「三字經、弟子規，小學根本不懂意思」

．「中國地理如果是一些有趣的自然知識就算了，偏偏有『京廣鐵路中間經過哪些省』，超沒意義的問題，這有用再查就好，到底為甚麼要浪費青春的頭腦背？」



不過也有人表示：

．「各位有沒有想過，背東西是鍛鍊學生的記憶能力，不是真的要你各位背起來用的」

．「反正考試考完就忘掉了，賺到分數也是可以了」

．「其實最近也在反省這塊，小時候純理解不愛背，記憶力沒好好鍛鍊到，很可惜」



【延伸閱讀，更多學習心聲】

你也是這樣？網民列典型亞洲父母4大特徵 家長睇到有共鳴又心虛

+ 11

還在催谷孩子上興趣班？ 網民熱議10大最沒用才藝彈琴畫畫皆上榜

+ 28

延伸閱讀：

為何台灣學生早上7：30就到校 成績也沒比較好？網提兩大關鍵：超沒意義

為什麼老師改考卷都要用紅筆？原因竟然跟秦始皇有關！

學測20分鐘前突被告知奶奶過世！他從捷運哭到考場…監考人員「1暖舉」獲眾人讚賞

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】