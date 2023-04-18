讀書背過哪些沒用的東西？網民齊列舉 化學元素表、將進酒皆上榜
撰文：DailyView網路溫度計
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求學過程中不管哪一個科目，學生經常需要背誦內容，背課文、背公式等可說是不少學生的夢魘。近日就有網民直言「覺得背過最沒意義的東西是甚麼？」話題引發討論，其他人紛紛點名「這幾項」。
講到背誦，想必很多人都會回憶起那些讀書時的惡夢：（按圖了解）
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網問「上學背過最沒意義的東西是啥」？
一名網民在PTT上發文，表示從小到大背過不少東西，包括中文、英文課文，化學元素周期表、數學、物理公式等，不過長大後似乎沒甚麼用處，讓他不禁想問「覺得背過最沒意義的東西是甚麼？」
古文詩詞、地理都被點名是背誦惡夢
提到背誦東西，許多網友都有共鳴：
．「長恨歌、琵琶行、將進酒」
．「麥帥為子祈禱文，背這個真的不知道幹嘛，又不是原文版」
．「三民主義，不服來辯」
．「國中公民老師叫我們背朱子治家格言，真的浪費時間」
．「一些物理化學公式也很沒用，不會套公式也算不出來」
．「三字經、弟子規，小學根本不懂意思」
．「中國地理如果是一些有趣的自然知識就算了，偏偏有『京廣鐵路中間經過哪些省』，超沒意義的問題，這有用再查就好，到底為甚麼要浪費青春的頭腦背？」
不過也有人表示：
．「各位有沒有想過，背東西是鍛鍊學生的記憶能力，不是真的要你各位背起來用的」
．「反正考試考完就忘掉了，賺到分數也是可以了」
．「其實最近也在反省這塊，小時候純理解不愛背，記憶力沒好好鍛鍊到，很可惜」
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