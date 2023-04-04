這就是堅持！媽媽分享兒子「極短」鉛筆 驚奇在寫的字仍很工整
撰文：媽媽寶寶
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每天盯小孩功課、寫作業乃父母人生一大累事，只能苦中作樂。（其實老師又何嘗不倦？）
有些孩子在覺得枯燥的課本上發揮美術天分，有些父母美化聯絡簿，更有被老師耽誤的插畫家深藏不漏。
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超短鉛筆震驚母
一位媽媽在Facebook群組《家有男孩崩潰日常》上載兒子的作業本，工整、乾淨的字體與作業本身，很難相信是出自7、8歲小男孩之手，但令人更不敢相信的是上面擺放的鉛筆。
這位媽媽表示：「誰人比它短！！！我覺得他應該不是用這支筆寫的功課，他沒那麼厲害......」
網友開眼界
只見圖中鉛筆真是短到不能再短、連削鉛筆機都很難塞入的程度（長大後只有眉筆會這樣使用了阿！），手指頭要多有力氣才能用它寫字？也難怪媽媽大驚小怪。
網友們紛紛讚嘆男孩的節儉美德：
．「我笑了，這樣還能用，佩服佩服」
．「我比較想知道這麼短，怎削的鉛筆」
．「高手在你家」
．「字算工整，放過他了」
．「開眼界了」
節省心法偷存起來
也有網民表示自己兒子也是這樣，彷彿在與人比賽、誰換鉛筆誰就輸了：「搞得老師、同學以為我們家很窮困？他多麼認真上學的樣子......」
還有人提出超實用節省心法：「剪吸管，繼續寫下去」、「接原子筆筆身還可以用！」（小編以前都接原子筆筆蓋）
有趣的是，原來「短小精幹」鉛筆竟有不少小男孩愛用？這位媽媽並不孤單！
．「犬子輸了......」
．「遇到同好！但妳家更強」
孩子們和家長苦中作樂，為生活增添些許歡樂，也不錯！妳家的孩子呢？有沒有更短的鉛筆？
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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：誰人比它短！媽媽檢查作業見兒子「極短」鉛筆不敢相信，網友：怎麼削的？】