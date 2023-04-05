親子旅遊｜帶孩子旅行很麻煩？父媽3大隱憂　搭飛機時不妨這樣做

帶小孩出國旅遊是一個非常有意義的經驗，不僅可以讓孩子擴展視野，增長見識，還可以加強家庭關係。



當孩子進入學齡前，正處於認知發展的關鍵時期，如果可以藉由海外旅行讓他們體驗到不同的文化、風俗習慣、語言和飲食，會更豐富孩子們的生活經驗和知識喔！

本文整理了帶小孩出國旅遊的3大迷思，以及必去的最佳3個國家。

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帶小孩出國旅遊行不行？

帶小孩出國旅行除了對孩子的成長過程有幫助之外，也能夠增進家庭成員之間的情感連結。在旅途中，家庭成員可以一起探索未知的地方、體驗新奇的事物，一起經歷旅行中的喜怒哀樂。

這些共同體驗，都可以讓家庭成員更加緊密地連結在一起喔！

很多人都會詢問帶小孩出國真的是合適的選擇嗎？事實上，是再適合不過了！只要能在旅行前好好規劃，就讓旅途中的順利與愉快，像是：提前規劃並確保行程合理安排、交通方便、住宿環境安全、飲食健康安全等。

另外，要準備好充足的小孩用品，例如尿布片奶粉、玩具。而留意旅行目的地的天氣、文化、風俗習慣、安全狀況等等也是相當重要的，可以保證旅途的安全性喔！

帶小孩出國旅遊3大障礙

1. 年紀太小出國旅行不會記得

海外旅遊和國內小旅行一樣，只是地方不同而已。即使孩子可能不會完全記得旅途中的所有體驗，但會記得與家人一起去旅行的美好時光。

2. 行李太多就無法好好血拼購物

雖然小孩行李確實很多，但是BB車其實可以當作血拼的置物籃，也就是說，可以把所有買的東西都掛在上面，這樣就不用擔心拿不動行李了。

3. 孩子坐飛機吵鬧會讓父母尷尬

小孩哭鬧是很正常的，並不是只有在國外或是坐飛機時才會哭，其實在國內也一樣會哭不停，例如吃飯或是坐車時也會哭。

搭飛機時，大部分的人都能體諒孩子在不舒服環境時會哭鬧，且空姐也會幫忙一起哄小孩喔！

小Tip

可以預先準備幾個小禮包，裏面有小零食、耳塞，飛機起飛前發送給鄰近座位的乘客，表達一下體貼，通常一定能獲得附近乘客們的體諒！



帶小孩出國旅遊必去國家 TOP3

日本沖繩：自駕遊好輕鬆

海島旅遊是大人、小孩親子旅遊能夠盡情玩樂的最佳選擇，其中沖繩最廣受大家歡迎！沖繩擁有豐富的自然景觀，美麗的海灘是小孩玩樂的天堂。當地還有超大的水族館，可以讓小孩在玩樂中學習知識。

此外，沖繩每年都有豐富多彩的祭典，讓遊客能夠在體驗當地文化的同時，盡情享受旅行的樂趣！

馬來西亞：主題樂園孩子最愛

馬來西亞柔佛新山區非常適合全家出遊，最為知名的非樂高樂園莫屬了。

除了擁有各式各樣的樂高模型展示，還有許多有趣的遊樂設施，可以讓小朋友和大人們一起盡情享受遊樂的樂趣。

除此之外，也有充滿粉紅色泡泡的Hello Kitty樂園，不僅有各式各樣的Hello Kitty主題遊樂設施，還有許多可愛的裝置和場景，可以讓女孩子們盡情地享受夢幻的世界。

同時，還有湯瑪士小火車、企鵝家族、恐龍班尼等多個主題館，可以讓孩子們一同來探索和體驗不同的主題樂園。

澳洲：讓孩子盡情接觸大自然

南半球有許多適合帶小孩去的旅遊地點，澳洲的自然景觀豐富多元，還有許多獨特的動物，如袋鼠和無尾熊，對小孩來說絕對是難得的學習機會。

另外，澳洲也可以到果園採水果，讓小孩在遊玩中，擁有多元體驗！

看完這篇文章之後，相信大家對於帶小孩出國旅遊必去的國家有更進一步的認識！

親子海外旅遊除了可以增廣見聞之外，還可以增進彼此之間的感情基礎唷！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2023親子海外旅遊攻略：如何破除帶孩子出國的3大障礙？3個必去勝地報你知】