洗衫｜雨天晾衫衣物難乾？網民力推使用乾衣機 便捷外更有一優點
撰文：風傳媒
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一名網民早前抱怨，他趁休假洗了兩桶衣服，沒想到因為下雨，衣服都曬不乾，只好發文求救「衣服都曬不乾怎麼辦？」
問題一出，掀起熱議，不少人直指一神物不只能讓衣服變乾，還能除蟎超讚。
遇上潮濕的天氣，不想想辦法弄乾剛洗好的衣服，心情定必受到影響！（按圖了解）
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衣服曬不乾怎麼辦？
一名網民近日在PTT發文，表示上周只有一天休假，他就於周日洗了約兩桶衣服，怎料因為下雨，衣服怎樣都曬不乾，讓他感到無奈，「衣服都曬不乾怎麼辦？」
文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示：
．「電風扇吹一整晚就會乾」、
．「一天沒乾，你是不會曬二天喔」、
．「買室內晾衣架，吹冷氣、風扇」、
．「我昨晚晾外面，剛去摸，好像剛晾上去的一樣，今天北部也太溼了吧」、
．「買兩組衣物換洗不會？另外全身化纖布料乾超快的」。
也有些人提及抽濕機：
．「晾室內開抽濕」
．「吹風機＋抽濕機＋熨斗」
．「北部抽濕機必備啊，在秘密空間放著吹整晚，睡一覺起來後隔天就乾的差不多了」
．「不論你住台灣哪裡，都該有一台抽濕機」
不過綜觀網民留言，最多人推薦使用乾衣機：
．「你該買洗脫乾了」
．「花30元去乾衣啊」
．「乾衣機或者室內晾衣洗衣液」
．「去洗衣店烘乾」
．「外面乾衣機烘半小時就乾了，還能除蟎」
．「乾衣機抽濕機都是必備品啦」
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：下雨天衣服都曬不乾怎麼辦？網狂推1神器「比除濕機還厲害」，每個家庭必備】