初生嬰兒｜心理學家及嬰幼兒睡眠專家教導7招應對寶寶睡眠倒退期

「為何BB總是半夜爆喊？」對於疲憊的父母來說，嬰兒半夜喊醒似乎是必經的夢魘，尤其是在4至6個月大的「睡眠倒退期」。在手足無措之際，請先冷靜下來，因為父母的當下反應，或將影響嬰兒在未來數月以至1歲之後能否學會自行入睡。久而久之，這對父母的睡眠健康以至家庭關係都可產生微妙變化。

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士、健康顧問、嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)



多數嬰兒在4至6個月開始經歷 「睡眠倒退期」，例如從嗜睡變得容易喊醒。在確保寶寶健康丶安全丶不缺乏營養丶不饑餓及日間有充足放電活動及休息的情況下，家長可以嘗試S.I.T.B.A.C.K 的觀望策略，減低孩子的依賴。

（PhotoAC）

●S (Stop) - 停下來觀察寶寶能否自行入睡

●I (Increase the sound machine) - 播放白噪音等安撫聲音或增大音量

●T (Touch) - 輕輕撫摸寶寶的胸口位置

●B (Binky) - 使用安撫奶嘴

●A (Add in Rocking) - 手抱起慢慢左右移動安撫

●C (Contain and Roll) - 安撫裹在包被的寶寶或輔以「5S抱法」加速入眠

●K (OK) -「OK……該是時間餵奶了」

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S.I.T.B.A.C.K 最先是由一些外國睡眠顧問組織所提倡，以最低干預及彈性處理為兩大原則。最低干預，即指每步之間先作短暫觀察，如10秒丶30秒至1分鐘，如果孩子仍然哭鬧才推進到下一步，也可以根據嬰兒的性情和年齡增長而加長每一步的觀察時間。當每次觀察時間有所延長，已算是階段性勝利。彈性處理，指視乎健康狀況，有耐性地劃分訓練階段及調節進度，不宜操之過急，例如傷風生病時應加以額外看顧。

Stephanie與兒子的睡眠訓練歷程：

●起步期（3至4個月大）：開始睡眠訓練，約一星期後睡眠質素提升，打下好基礎。

●倒退期（5至6個月大）：初時幾乎每小時喊醒1次，經持續訓練，晚上喊醒次數逐漸減至3至4次，但多數能自行入睡，至半歲能一覺睡到凌晨5時，成功度過倒退期。

●調節期（7至8個月大）：大致能自行入睡而且睡得較安穩，但隨年齡增長，睡眠時間太長反而變得容易哭鬧，午睡時間因此縮短。

●重塑期（9個月大）：因患傷風需多加照顧而暫停訓練，病癒後變得較易哭鬧，凌晨醒來3至4次，天亮前需餵奶後才入睡，需重新開始訓練，但很快重回軌道。

●穩定期（10個月大至1歲後）：已習慣每晚七時入睡，一覺瞓天光至六至七時起床。

從幼兒成長角度，嬰兒半夜喊醒並不是壞事。由最初生時期依賴父母哺乳安撫入睡，轉變為學習自我安撫和自行解決問題，其實這都是寶寶成長必經的適應期，也反映著大腦神經正處於發展。

目前並未有研究明確指出「睡眠倒退期」的出現時間和徵兆，有些嬰兒可能提早或較遲開始經歷睡眠倒退，甚或是在8個月丶1歲或2歲之前仍有機會反復發生；也有的個案完全不經訓練便自然而然地成長。儘管我們無法丶也不應該阻止寶寶在半夜醒來，但可以付出耐性與寶寶一起經歷成長第一課。

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士 / 健康顧問、嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)

（上述建議僅供參考，嬰幼兒成長步伐因人而異，如有任何健康疑慮，請及時咨詢家庭醫生或兒科醫生。）

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