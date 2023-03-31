初生嬰兒｜BB扭抱唔願瞓 心理學家及嬰幼兒睡眠專家建議5S抱法

新生兒喊醒扭抱唔願瞓，新手爸媽苦無對策，唯有夜夜手抱哄睡到凌晨。在一些案例中，有爸媽甚至抱到手腕痠痛，日積月累變成媽媽手丶網球肘。美國國家衛生研究院曾有一項小型研究顯示，即使年滿一歲後，嬰兒在成長中仍可能習慣依賴哄睡，有超過一半夜裡醒來的時間需要父母安撫。那麼，考慮到孩子的成長需要和家人的睡眠質素，家長應該抱，還是不抱？

資料授權：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士、健康顧問、嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)



美國兒科醫生及暢銷書作家 Dr. Harvey Karp 就此問題提倡5S抱法，此方法特別為初生起至三丶四個月大的嬰兒而設計。嬰孩哭鬧，父母不是不抱，而是可以抱得有技巧。5S抱法透過輕輕安撫和特別聲音來模仿初生嬰在媽媽子宮內的感覺，可以觸發初生嬰天生的鎮靜機制，盡快讓孩子感到安全和平靜，父母也能有更多休息時間，以更愉快的心情陪伴孩子成長。

Swaddle 包被



將嬰兒手臂伸直放在身體兩側，包裹在包被內，可以讓寶寶更有安全感，亦避免他們在哭鬧時扭動手臂，拒絕安撫或誤被自己的雙手拍打到臉龐。但注意，當嬰兒慢慢成長並開始發展活動能力，例如轉身，便不應再用包被包裹身體，以免發生意外。

Stomach position 抱抱時趴睡



將寶寶安全地抱起，當寶寶清醒時，可以在你懷中呈趴睡或側臥姿態，讓寶寶背向你。但注意當寶寶入睡時，應避免趴睡或側臥睡姿，以免發生意外。無論如何時，寶寶安全入睡姿勢應為仰臥。

Shush 「薯薯」聲



在寶寶的耳邊輕輕發出「薯薯」聲，與嬰兒在子宮內聽到的聲音近似，具安撫效果，但注意不是所有白噪音都有效，例如嘶嘶聲和海洋聲就不太適合。

Swing 搖籃



將嬰兒抱在手中模仿搖籃，左右緩緩移動，移動幅度不多於1英寸，注意需支撐好寶寶的頭頸。

Suck 安撫奶嘴



如果仍未見效，可以嘗試配合安撫奶嘴。正餵哺母乳者宜待哺乳穩定後才使用安撫奶嘴。

續上述提及的研究，在80個家庭中，嬰兒在1個月大時平均有26.7%時間能在喊醒後自行入睡，至一歲時慢慢提升至46.4%。期間，在6個月大時嬰兒依賴「助眠工具」的比例最高，但令人意外的是，相比起充滿媽媽氣味的T恤*，嬰兒更傾向從奶嘴和其他物品尋求安撫。（*注意：在日常中並不建議嬰兒床上放置不必要的衣物及柔軟物品，以避免嬰兒猝死症候群及嬰兒事故。）此外，習慣在床上入睡丶有獨自的房間丶待在床上較長時間，都有助嬰兒發展自我安撫的能力從而減少扭計。對於BB扭抱這個世紀育兒難題，或許寶寶在成長路上所需要的並不是無時無刻黏著父母，而是父母適時有技巧地逐步放手。

（上述建議僅供參考，嬰幼兒成長步伐因人而異，如有任何健康疑慮，請及時咨詢家庭醫生或兒科醫生。）

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