妊娠紋｜妊娠紋一旦出現難以消失 宜塗潤膚油、勤做運動收緊皮膚
撰文：糰子
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懷孕時期會出現很多大大小小的問題，怎樣預防妊娠紋也是很多準媽媽關注的話題。妊娠紋通常在懷孕6個月左右開始出現，一旦出現了就很難消失，所以不少孕婦在胎兒越來越大時會勤加塗抹護膚用品，以減低妊娠紋出現的機會。
根據衛生署家庭健康服務顯示，妊娠紋的形成是由於皮膚被急速的拉開。很多孕婦都在懷孕中期開始有妊娠紋，特別是一些懷多胞或胎兒較重的婦女。常見於腹部、大腿及乳房的皮膚。初起時，皮膚紋呈現粉紅色，隨着胎兒漸長而變成淺紫色的肚紋。生產後，皮膚紋漸漸變成白色，但未必會完全消失。
妊娠紋處理小貼士
1.現時並無一種藥膏可有效地完全防止皮膚紋的出現
2.要減低皮膚紋的嚴重程度，可塗上潤膚油或橄欖油，保持皮膚滋潤。
3.產後肚紋顏色會變淡，勤做產後運動，亦有助收緊腹部皮膚。
收緊腹部肌肉運動
1.交替向左右方向收緊腹部肌肉
2.向左收腹時，將右肩對着左膝方向，令肩膊稍微離開牀褥或墊
3.雙手觸摸左膝，維持姿勢五秒，放鬆慢慢躺下
4.然後轉另一個方向，雙手碰右膝
5.重複做十次為一組，每天可以做兩組
資料來源：衛生署家庭健康服務