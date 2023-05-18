懷孕｜父母為寶寶掃風唔成功致徹夜難眠？即睇掃風方法+貼士

新手父母在寶寶出生後，其中一個需要學習的重要課題就是掃風。給寶寶餵奶後，父母一般都會為寶寶掃風，以免吸入空氣於體内後出現嘔奶情況。不過，不少父母都曾經因未能成功為寶寶掃風而感到沮喪，聽見寶寶哭聲更感心痛。父母不妨參考下文提供的掃風方法，嘗試能否解決掃風煩惱。



身邊不少新手父母曾表示，自己未能為子女掃風，即使嘗試為他們按摩也未能解決問題。眼見寶寶未成功嘔奶，父母們都不敢入睡，甚至令情緒變差。有家長就分享，給寶寶分開數回餵奶、換奶樽品牌、將寶寶直抱一陣子等方法。根據衛生署網站，掃風可以有以下方法，另有陪月員提供掃風貼士。

父母給寶寶餵奶後，都會幫寶寶掃風，以免寶寶「嘔奶」。（photoAC圖片）

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掃風方法



方法一

把寶寶抱直，讓他伏在自己的肩膊上，用手輕輕地拍打他的背部，又或向上掃。

方法二

可以把寶寶放在大腿上，用手固定頭部，同時承托寶寶的胸部及下巴，再用另一隻手輕輕地拍打寶寶的背部，又或向上掃。

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掃風小貼士



增加掃風的次數，不要待寶寶一口氣地吃完奶才掃風。如果寶寶吃的母乳，可以待寶寶吃完一邊乳房後，幫他掃一次風。

有時掃風超過十分鐘，寶寶也未必能夠吐出氣來。如果你和寶寶都累了，但又怕他會吐奶，可以把他抱直，不要立即把他放平，以減低奶從胃倒流的機會。但不要用枕頭墊高頭部，因為這樣不能減低吐奶的機會，反而有機會引致寶寶窒息。

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