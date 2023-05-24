疏忽處理哺乳用品 早產男嬰感染阪崎氏腸桿菌後死亡 附預防貼士

嬰兒受「阪崎氏腸桿菌」感染雖然罕見，但一旦感染可危及性命。美國疾病管制與預防中心公佈了一件初生男嬰因感染阪崎氏腸桿菌而死亡的個案。男嬰經處理不當的哺乳用品而受病毒感染，其後出現呼吸暫停、癲癇發作的情況，最後在出生後一個月不幸去世。



早產男嬰感染阪崎氏腸桿菌 源頭為吸乳器

根據美國疾病管制與預防中心資料顯示，男嬰因早產而在新生兒深切治療部接受特別護理，但當時情況穩定，可以正常餵食和呼吸。但在出生後20天開始受阪崎氏腸桿菌感染，出現呼吸暫停、心跳過緩、發燒等症狀，並需要呼吸輔助。在次日更癲癇發作，最終在發病13天後死亡。

調查人員在母乳、母乳添加劑、醫院使用的吸乳器中皆沒有驗出病毒，但在男嬰母親家中使用的吸乳器中發現阪崎氏腸桿菌，並發現家中的吸乳器等用具沒有正確地清潔和消毒，也經常會在仍然潮濕的時候使用，導致受阪崎氏腸桿菌污染，造成這次事件發生。

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初生嬰兒感染阪崎氏腸桿菌風險最高 原因為胃部酸性低

根據食物安全中心資料顯示，阪崎氏腸桿菌是革蘭氏陰性無芽孢桿菌，其最佳生長溫度為攝氏37度至43度。這種致病菌通常只會令免疫力較弱的人患病。阪崎氏腸桿菌可對嬰兒造成入侵性感染(例如血液或腦部感染)，而早產、新生(出生不足28天)、未滿兩個月、出生體重不足(少於2.5公斤)或免疫力較弱的嬰兒的風險最高。原因之一可能是新生嬰兒(尤其早產嬰兒)的胃部酸性較成人為低，以致阪崎氏腸桿菌可在嬰兒體內生存。

（PhotoAC）

正確沖調奶粉以預防阪崎氏腸桿菌

1.以不低於攝氏70度的熱水(煮沸後放置時間不要超過30分鐘)來沖調奶粉，並盡量縮短配製與飲用時間。

2.預先配製的奶在配製後應立即冷卻和貯存在雪櫃內。沖調好的奶應在即將餵食前才重新加熱，並在配製後24小時內飲用。

3.把沖調好的奶放在盛載了溫水(水位應低於奶瓶的上端)的容器內重新加熱不超過15分鐘，其間須間中搖晃或轉動奶瓶。

4.如情況許可，高風險嬰兒應飲用經商業無菌處理可即時飲用的液態嬰兒配方。

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