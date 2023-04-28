驅蚊｜愛吃肉、酸性體質易被蚊咬？全屬謠言　這6種人反更成目標

炎熱的夏天即將到來，你也害怕被蚊蟲叮得滿頭包嗎？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「蚊子」熱門關鍵字可以發現，網民除了夏天到戶外害怕被蚊蟲叮咬，體溫較高的孕婦、小孩，或是身體味道較重的人也是防蚊重點對象，許多人更是瘋傳體質也是改變蚊子吸引力的原因，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統就能發現，光是2022年夏天討論酸性體質、愛吃肉和容易被蚊子叮咬的網路聲量就高達2,545筆。



愛吃肉容易被蚊子叮嗎？食藥署解惑：6種人才會

台灣食藥署早前在Facebook「藥博士 正藥說」專頁分享網絡上瘋傳「愛吃肉容易被蚊子叮」、「吃肉會讓身體變酸性體質，因此容易被蚊子叮」等謠言，出面闢謠「這是沒有科學根據的說法」。

食藥署進一步解釋，蚊子主要是靠化學及物理方式尋找宿主，像是視覺、嗅覺、溫度、濕度等，如果你很喜歡穿深色衣服、噴香水、O型血型、體溫高、二氧化碳高、體味重，就比較容易被蚊子叮咬。

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血液PH值會隨飲食改變嗎？4種血型哪些人最不容易被叮？

根據《健康遠見》報導，只要人體腎臟和肺臟功能正常，血液PH值就會永遠恆定在7.35至7.45，飲食並不會改變人體酸鹼值恆定，另從《醫學昆蟲學雜誌（Journal of Medical Entomology）》以4種血型吸引蚊子的程度做實驗，發現O型血最受白線斑蚊青睞，其次是B型與AB型，A型則比較不容易被蚊子叮，不過詳細原因仍不明確。

夏天防蚊該怎麼做？食藥署提醒「2重點」才是不二法門

食藥署表示，另有一篇研究指出，人體皮膚表面擁有豐富的「游離脂肪酸」，脂肪酸在細菌代謝下會產生不同氣味的羧酸，羧酸豐富度與蚊子吸引力有所關聯，相對於不容易被叮的人而言，他們可能會釋放某些化合物降低蚊子飛行活動或是吸引力，成為天然防蚊液；此外，人類感染瘧疾可能也會改變人體身上的氣味分子，增加人類對蚊子的吸引力，加速瘧疾傳播。

若是要避免蚊蟲叮咬，食藥署最後也建議民眾可定時噴防蚊液、穿着長袖長褲，才是夏天防蚊的不二法門。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】