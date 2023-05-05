育兒｜「對上一次用心觀察孩子是何時呢?」父母們應珍惜親子時光

在復活節的海外旅行中，我和親沚爸爸帶著孩子們來到了一個公園。當我走在遊樂場周圍，試著鼓勵和指導三歲的孩子攀爬，並遠遠觀察我大一點的孩子們如何遊玩時，我忽然反思：「對上一次真正用心觀察三個小孩在公園玩的時候是何時呢？」坦白說，有時候帶孩子去遊樂場時，我也會想讓爸爸或其他大人「看管他們」，這樣我就可以好好利用這段時間刷手機，回覆工作上的電郵或看看育兒平台有甚麼最新資訊等等。當然我也明白在遊樂場跟小朋友玩耍是多麼珍貴的親子時間呀！這應該是當媽媽的一種甜酸混合的感覺。

作者：親沚媽媽



經過這次在海外旅遊的公園體驗後，我完全相信遊樂場絕是一個非常珍貴的機會，可以悠閒地觀察子女在與自然和其他孩子互動時展現的行為。因為遊樂場不是評估或學校面試，我們更不想中斷孩子們，讓他們自行選擇怎樣玩和在安全情況下處理所有突發問題。

甚麼是有效的觀察？在遊樂場時間應該怎麼觀察？

一般來說，「觀察」是一種與孩子建立與他人和環境聯繫的方法。教育研究顯示能夠感受到照顧和安全的孩子更會懂得與他人互動，並融入他們的世界學習。當進入學校時，他們更有可能獲得技能，做得更好。

觀察有很多形式，簡單地說，我們父母可以在遊樂場時間採用參與式（participant observation)或非參與式觀察(non-participant observation)。

參與式（participant observation)



在參與式觀察中，我們可以積極地與孩子一起參與遊戲，以更深入地了解子女的經驗和與他人互動。例如，我們可以和孩子一起玩捉迷藏。然而，這種方法可能是有偏見和高度主觀的，因為父母多會試圖影響他們的互動，而孩子們在父母面前的行為，亦可能會有所不同。

非參與式觀察(non-participant observation)



在非參與式觀察中，我們父母實際上是從遠處觀察他們的自由遊戲，和其他孩子們如何自然地互動，而不需要我們的任何干預。例如，父母可以坐在長椅上觀察孩子與其他孩子一起玩耍，記錄他們的行為和社交互動。在幼兒教育中，非參與式觀察尤其重要，因為這種研究方法可以為從事幼兒教育的從業人員或教育研究者提供有價值的洞察力，了解幼兒的社交（他們如何相互交互和與環境互動）、情感（如果其他孩子在等待滑梯時「打尖」，他們如何調節情緒）、認知（他們如何解決問題）和身體發展（他們如何平衡或協調攀爬遊戲時的動作）等方面，這可以為有效的幼兒教育計劃的設計和實施提供指引。

在遊樂場上進行非參與式觀察的第一手經驗

作為三個孩子的母親，我親眼看到我的孩子們在遊樂場上經歷的喜悅和豐富的學習。玩耍不僅為平衡、協調和力量等身體發展提供了多種機會，還讓我能夠理解三個孩子在不同社交情境下，展現出的各種興趣和能力，例如，我的三歲孩子喜歡將遊樂場當作她自己想像的畫布。她經常把繩子和柱子變成火箭或把攀爬遊戲變成城堡。

至於我第二個孩子，他非常善於交朋友，喜歡與其他孩子玩耍。我們注意到他經常喜歡跟其他孩子遊戲並交談。但是，我們還觀察到，這孩子有時會在遊戲中打斷其他孩子，不按照規則等待自己的機會。

至於我們的大孩子，她的行為完全不同。我們觀察到，她花了將近10分鐘的時間來觀察整個遊樂場，然後才決定要玩甚麼。即使其他小朋友邀請她去玩，她也會十分猶豫。但是，當有較年長的青年人向她揮手，指著攀爬架說：「爬上這裡！」時，她會突然變成「黑猩猩」，在不同的方向上跳躍和搖擺。

基於對孩子觀察才能制定按孩子需要的育兒方法



基於這些觀察，我和爸爸很快得出結論，以及在家中進一步了解和增強孩子們能力的方法。例如，我們最小的女兒似乎對想像遊戲特別感興趣，比如扮演公主或超級英雄。我們可以通過提供服裝和道具來鼓勵這種興趣，讓她在家中的遊戲時間更加豐富。我們中間的孩子很擅長交朋友，但可能需要一些關於社交技巧的指導，比如排次序和遵守規則。至於我們最大的孩子，注意到她是一個善於觀察的孩子，並且當周圍有視覺提示 (visual cues)時，她通常會變得更加冷靜和自信。為了在家中更好地支持這位視覺學習者(visual learner)，我嘗試增加更多視覺提示，讓她感覺更加有安全感。例如，我們在冰箱上有一份家庭每週日程表和清單，提前告知她整個星期的安排和活動，讓她可以安心地為日常生活或新的學習做好準備。

放下手機，擁抱親子情

在公園旅行中，我意識到還有其他美好的事物可以觀察。除了觀察各種花草樹木和昆蟲，我看到年輕的媽媽們帶著嬰兒和幼兒散步，我多掛念那些只需要擔心他們是否會跌倒或替他們抹汗的甜美簡單日子呀！

雖然在我身邊還有一個緊緊抓著我手蹣跚而行的幼兒，但是當我看著我的7歲和10歲的孩子玩耍時，我完全意識到「遊樂場時光」即將過去了。我們更加應該擁抱現在，珍惜這一種擊滑而逝的親子甜蜜感覺。同時，我們也要盡量不去懷念過去。我相信即將到來的青少年階段，對我和我的10歲女兒來說，應該會帶來更「深刻」和「奇妙」的回憶呢！

本文作者為：親沚媽媽

原題為「觀察孩子在遊樂場遊玩 家長可以學到甚麼？」