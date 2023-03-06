執書包｜放學回家總唔見水樽、文具？ 4個貼士教孩子執齊書包上學

撰文：小山
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家長對於孩子的物品丟三落四見怪不怪，像收拾上學物品就是其中令家長最感頭痛的事。網上家長群組常看見家長埋怨子女在短時間内丟失物品，文具、教科書、水樽等「包羅萬有」，但最令家長氣憤的是孩子未能意識事情的嚴重性，即使重蹈覆轍也不為意。收拾書包正是鍛煉孩子有條理和責任感的途徑，以下將會介紹數個教導孩子收拾的建議。

孩子開始上學後，其中一個重任就是學習執拾書包，為自己的學習生活負責之餘，亦是鍛煉自理能力的機會。不過，此過程卻令不少家長費心，因孩子總是非常多「甩漏」。

孩子上學，其中重點絕對是收拾好書包。（photoAC圖片）

物品上寫上名字仍有「甩漏」

遺失教科書或作業可謂不少孩子的指定動作，如果孩子一而再、再而三地弄不見書本，家長重新購買書本是否就能解決問題？

曾有家長要求孩子罰抄英文課本，以警惕孩子別再丟失課本。書本以外，孩子最常丟失的就是水瓶、小食盒和各種文具，有家長甚至感到非常疑惑，「爲何在孩子的水瓶上貼上他的名字，他仍會遺失水瓶？」面對孩子常遺失物品卻無動於衷時，家長除了可懲罰他們 ，其實可嘗試培養他們的收拾習慣。

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一、檢視物品

別把書包當萬用包，得按照用途，把不需要的東西拿出來，而且有些孩子不懂得保持物品的清潔跟整齊，家長要替他們補強、教他們如何簡單清潔，像是因為亂塞而折到的簿本，要把它弄平整，或是已經脫皮的橡皮擦，看是用膠帶黏好，還是乾脆利用廢紙做一個新的紙套，這些是父母要在旁邊輔佐的。

二、物品分類

將性質相近、功能相同的物品擺放在一起，像積木跟積木要作夥，玩具車別擠到布偶娃娃的家，如果是整理書包的話，筆類要全收到筆袋內，課本、作業本、家庭聯絡簿等紙本歸同一類。

這邊有個例外，如果孩子有上才藝課，則才藝課使用的物品，可被視為一大類，多拿一個專用袋區隔。

三、開始擺放

尺寸大小：像是簿本書籍這種薄型的物品，我會靠著書包背面平整擺放，放的時候注意大小尺寸排序，大的往後，小的往前。

重物置中：再來是中間靠底部空間，要放最重且形狀平整的物品，通常我會放餐袋。

兩側放瘦長的東西：像水壺、雨傘、鉛筆盒、圓柱形筆袋，記得要平衡重量，放在兩邊好拿的位置，如果書包倒向一邊，就是沒放好。

若書包還有其他單獨的收納空間，可擺放髮圈、哨子、衛生紙、濕紙巾等小物。

外套可以摺好，放在中間重物的上面，或是靠書包外側那面放置。

基本上，重的靠中間底部，輕的往上面跟側邊放，先放重再放輕，並注意擺放的方向一致，奇形怪狀的最後放。

如果是整理書櫃，則可以按照書本用途、大小、顏色來放置。

四、用後歸位

孩子最容易忘記的，就是物品用完要「隨時歸位」，但這點卻是最重要的，我每次看DAHLIA的歸位方式，就是在書包、櫃子找個洞塞進去，實在忍不住想把這孩子也塞回去……這沒有什麼快速練成法，只能靠家長不斷提醒、不斷檢查，並叮嚀孩子歸位才不會損壞或找不到。

綜合以上訣竅，我認為「收納」這門生活學問，最晚3歲就可以開始訓練了，孩子上幼稚園以後，東西越帶越多，要放手讓他們勤練習，當然家長還是要盯啦，不要像我一樣太久沒檢查，一看差點沒暈倒，別忘了，等到孩子真的可以做好收納功夫，父母就要找時機退場，還給孩子自行管理的隱私權喔！

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