日本旅遊｜橫濱麵包超人博物館6大賣點　復活節東京親子遊必去！

漫畫家柳瀨嵩原着、1988年改編為動畫的《麵包超人（アンパンマン）》，有着美味紅豆餡臉頰的麵包超人已經是最受日本兒童歡迎的動畫角色之一，而位於橫濱的「麵包超人兒童博物館（横浜アンパンマンこどもミュージアム）」在2019年重新開幕，也是親子家庭到了橫濱必訪的景點之一。



橫濱「麵包超人兒童博物館」

在日本共有5間麵包超人兒童博物館，分別在福岡、神戶、仙台、名古屋和橫濱，其中原本是限定期間營業的「橫濱麵包超人兒童博物館」，2017年在大家不捨之下閉館，在2019年7月搬遷又重新開幕啦！比原館規模更大，而且更好逛，不僅除了有可愛的麵包超人跟他的朋友們，館內也新增了許多新設施，並販售橫濱店限定商品，讓大人小孩都能夠在裏面逛得盡興呢！

即睇東京橫濱「麵包超人兒童博物館」有甚麼好玩的地方！（按圖了解）

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麵包超人兒童博物館設施介紹

館內共有三層樓，分為不需門票的一樓，多為販售飲食類及商品，二樓的博物館售票處和入口、商店，以及三樓的博物館，快來各樓樓層有甚麼有趣的設施吧！

1. 果醬叔叔麵包工場

在不需門票的一樓，其中最推薦的就屬「果醬叔叔麵包工廠（ジャムおじさんのパン工場）」啦！店內販售的是主要角色的麵包，有麵包超人（紅豆口味）、細菌人（焦糖口味）、方包超人（豆乳口味）等超過10種角色造型麵包可選擇，也會配合節日推出限定造型，看到這麼可愛的角色麵包一次排開，是不是很想要每一種口味都買呢？

另外，也很推薦到爆谷店（ポップコーンやさん）購買麵包超人造型的爆谷桶，吃完爆谷後也能將可愛的角色爆谷桶留存起來，拍照或是在家裏做為擺飾都很推薦。

2. 廣場

在「廣場（ひろば）」，可以在這邊跟麵包超人的角色互動，並且一起快樂的唱歌。

3. 麵包工場

在「麵包工場（パンこうじょう）」，藉由柔軟材質的仿真到道具，可以讓小朋友了解並模擬體驗麵包的製作流程。

4. 夥伴的街道

「夥伴的街道（みんなのまち）」裡，彩色彎曲的街道兩旁有着麵包超人動畫夥伴們的房子，也設有着相當多的互動裝置，小朋友可以盡情地探索角色的家，也能夠幫助小朋友五感發展喔！

5. 學校

除了跟角色玩遊戲互動、以及超可愛的角色餐點，在「學校（がっこう）」裏還有工作坊的課程，可以製作麵包超人或是細菌人的面具，簡單的手作課程也能讓親子同樂。

6. 麵包超人嘉年華王國

即使沒有到博物館內，一樓的「麵包超人嘉年華王國（アンパンマンカーニバル王国）」也可以玩得非常開心喔！裏面有可以選擇禮物的「嘉年華遊戲（カーニバルゲーム）」（1,300日圓）、釣魚遊戲「おたのしみポケット（快樂口袋）」（1,200日圓）、「抽獎箱（ガラポン）」（900日圓），及有着麵包超人和細菌人造型的「旋轉木馬（くるりんらんど）」（200日圓），如果其他設施玩得不夠盡興，也可以考慮到「麵包超人嘉年華王國」來。

除了前面介紹的設施，館內也會推出限定活動，以及角色見面會、歌舞表演，這麼多可以玩又可以看的博物館，待上一整天也不會無聊的啦！

寓教於樂的麵包超人兒童博物館

在麵包超人兒童博物館中，皆依麵包超人動畫的世界觀規劃而成，博物館以帶有彈性的柔軟材質鋪設地板，讓幼兒或是小朋友即使跌倒都不怕受傷，也方便行走，館內設施也配合小朋友的發展五感及教育做規劃，大人也能在博物館中找回有關麵包超人的童年回憶；不論大人或是小孩、甚至是親子一同拜訪都相當適合的麵包超人兒童博物館，不妨放入日本旅遊行程中吧！

横浜アンパンマンこどもミュージアム



■地址：神奈川縣橫濱市西區港未來6-2-9

■交通方式：JR「橫濱」站東口徒步約10分

■票價：2,200~2,600日圓

■營業時間：10:00〜17:00（入館至16:00），元旦及設施維護日公休

■OFFCIAL SITE



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