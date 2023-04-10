教養｜「像你媽媽一樣笨！」兒子朋友口出狂言　但事主更介意一事

這是一種默契，和同樣有孩子的親友一同聚餐、出遊，大人聊天、小孩自己玩，享受難得的半放風時光。經常玩在一起，會不時想念對方，這就是孩子們的友誼，而打打鬧鬧也只是家常便飯。



朋友兒的言行讓人尷尬

但如果孩子好友總做出令人困擾的事怎麼辦？一位媽媽在《Dcard》親子版發文，分享了朋友小孩的言行，讓大家彼此都尷尬的故事。

童言無忌？當孩子不懂甚麼叫禮貌，這就不是簡單「天真」兩個字便可說了算：（按圖了解）

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朋友的小孩年長我的小孩一兩歲，朋友小孩四年級、我兒子二年級，平常玩在一起。三四年級的小孩不免有些動作遊走在危險邊緣的打鬧。

我們夫妻、我奶奶看過不少次朋友的小孩勒住我兒子的脖子，把他壓在地板上，這動作既危險，也不是我認為合適的打鬧動作，已經有點欺負的意味。

儘管被欺負還是想和哥哥玩

當面制止過、朋友也口頭警告過，但還是讓我們一再看到這個動作。

兒子覺得是大哥哥也喜歡跟大哥哥玩，被弄到生氣了，下次還是會想再繼續跟他玩。我們也一再跟他說，如果真的讓他心理身體都不舒服的話就要發聲反擊。

朋友輕輕帶過令人傻眼

前幾天，小孩在討論遊戲， 我兒子說了遊戲裏某某角色怎麼這麼笨。 朋友兒子馬上就接了一句「像你媽媽一樣。」我兒子馬上回你怎麼可以說我媽媽！我先生也正好站在旁邊，馬上跟他說，這樣講不好。

朋友一陣尷尬，我也被點名得莫名其妙。朋友連忙跟他兒子說，你怎麼可以這樣講大人！不過僅此而已......我覺得這才是讓我們意外的地方。

該不該和孩子計較？

我想今天如果角色互換，我應該會大大訓斥我兒子並要求道歉，就算是開玩笑的話也是不被允許的玩笑。

別人的小孩我無法要求他應該要怎樣，但生平第一次被小朋友這樣嘲弄？玩笑？我實在不曉得怎麼解讀朋友小孩的這個反應。

我也思考是不是我真的哪裏沒做好？哪裏讓小孩這麼覺得我很笨？如果跟小朋友計較好像顯得很沒肚量......（不小心走心了）下次聚會，真不曉得該不該去......似乎兩位小孩也彼此冷靜一下比較好？

網民：朋友一定罵過妳

網民們直觀猜測：

．「覺得就是朋友一定平常有在孩子面前講過你很笨，所以孩子才會講出來，而如果這時候朋友又罵孩子，萬一孩子當場反問你朋友平常不都是這樣講的，為甚麼他不可以？那事情就更大條了。」

．「如果覺得言行舉止讓你們不舒服，我覺得要減少相處的時間」

．「他們的教養方式已影響到你們，像某些把小孩寵成小霸王的朋友，我也是減少和他們相處」

．「不喜歡就遠離吧～我也覺得除了跟小孩講行為不對外也要道歉才對！」



也有網民覺得不需要太在意：

．「肢體動作那部分完全不ok，但講話那部分，有時候小朋友只是無心的，你別放在心上，我小時候也很常跟同學嗆來嗆去，那只是嘴皮上的而已。」



事主則認為：

．「我們其實對孩子口頭上說那些對不妥，提醒也就過了，但父母的反應才是讓我們在意的部分。我們也不能期待對方父母以我們期待的標準去糾正小孩，就是標準不一樣。只能像大家說的少見面相處了。」



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孩子問：「為甚麼別人都不用跟我說對說不對起」，父母該怎回應

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：兒子與朋友兒討論遊戲角色怎麼那麼笨，對方突然說：「像妳媽媽一樣！」場面瞬間尷尬......】