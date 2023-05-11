腸病毒｜轉季提防2大腸道傳染病　酒精消毒無效　感染要隔離一周

疫情解封、加上季節交替之時，這時候的孩子們正在更新病毒碼，也苦了不少父母。醫生也藉此提醒，有兩種麻煩病毒是「用酒精消毒也沒用」的，且都是經由腸道傳染疾病。而忽冷忽熱的春天，正巧碰到「交班」，近期兩種病人的數量都超級多，建議平時要多注意衛生習慣，記得用稀釋漂白水消毒環境，並多洗手。



忽冷忽熱的春季，有兩大病毒正在交班中，「兩種病人都超級多」，台灣兒科醫生陳映庄特別提醒大家，一定要留意。醫生表示，這兩種病毒分別是「病毒性腸胃炎」和「腸病毒」，且主要都是經由腸道傳染的疾病，一旦脫水就需要到醫院報到。

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陳映庄解釋，「病毒性腸胃炎」喜歡在冬天流行，且是經由糞口傳染，症狀包括上吐下瀉、發燒、腹痛等，嚴重可能出現脫水、抽搐和昏迷，建議飲食要清淡、甚至暫時停止飲食。另外，「腸病毒」則常在較熱的時候流行，會以糞口、飛沫或各種接觸傳染，一旦感染就要隔離一周。

陳映庄指出，腸病毒很少造成腸胃症狀，大多以口腔長水泡、潰爛，痛到沒食慾、發燒等情況為主，少數重症會有腦膜炎或心肌炎。

陳映庄強調，上述兩種病毒都有可能造成重症，尤其是腸病毒重症的死亡率不低，且以酒精消毒是「無效的」，平時更要多注意衛生習慣，建議以稀釋漂白水消毒環境和多洗手預防。

另外，許多兒科醫生們也示警，「人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus）」正在流行。所謂人類間質肺炎病毒，根據台灣衛福部刊載資料、台灣長庚兒童醫院兒童感染科指出，hMPV病毒為2001年由荷蘭學者所發現的新型感染人類呼吸道的病毒，臨床上表現類似呼吸道融合病毒，恐導致上下呼吸道感染，並會在嬰幼兒、免疫功能低下及慢性疾病患者造成嚴重感染，甚至呼吸衰竭。其中咳嗽、鼻塞是最常見的臨床症狀。治療上以支持性療法為主，無特殊抗病毒藥物或免疫球蛋白可使用。

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