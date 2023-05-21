夏天打扮清涼見老爺奶奶屋企適合嗎？網民建議「這樣穿」避免尷尬

許多人婚後都會面對複雜的婆媳問題，導致媳婦每次回奶奶家必須戰戰兢兢。對此，就有一名女網民發文表示，最近天氣越來越熱，打開衣櫃都是無袖背心或低胸等清涼布料，因此好奇詢問廣大網民，「大家都穿怎樣去奶奶家呢？會穿比較露像是低胸之類的衣服嗎？」引來網民熱議。



穿得太少布地見老爺奶奶，應該會造成很多尷尬狀況吧！（按圖了解）

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該名女網民在《Dcard》發文表示，結婚後是搬出去住，但每週會回奶奶家一次，隨着天氣炎熱，衣服也逐漸換上無袖背心或細肩帶低胸等清涼穿着，讓她忍不住發問「大家都穿怎樣去奶奶家呢？會穿比較露像是低胸之類的衣服嗎？奶奶家看到如此穿着是否有作何反應呢？」

帖文一出，網民紛紛留言：

．「奶奶家不應該有權利管妳穿甚麼…但是如果妳在意的話，這些真的在他們眼裡不合格，奶奶會生氣，老爺我就不知道了」

．「如果怕奶奶家會介意的話，可以搭薄外套或西裝外套，感覺好一點」

．「每個家庭不一樣，我奶奶可以妳奶奶不一定可以」



不過也有網民認為：

．「當然不妥，甚麼場合就怎麼穿」

．「拿奶奶對妳的好感賭，只為了換一時的穿衣自由實在不太划算，更何況夏日穿搭很多樣，試試其他風格說不定會有新發現」

．「我太太都是短袖短褲而已，畢竟不會穿低胸在長輩面前，不然長輩見長輩就是尷尬」

．「妳會問代表妳會擔心，不如就穿再保守一點的短袖」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】