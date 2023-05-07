婆媳｜奶奶衛生意識差　不換百潔布不用保鮮紙　煮食習慣更是作嘔

婆媳不融洽是許多家庭會面對到的問題，日前一位台灣媳婦抱怨「婆婆的衛生習慣令人難以接受」，指出奶奶喜歡把沒吃完的滷肉湯汁倒回鍋子，加上新食材重煮，裏面有家人的口水還說是「新滷好的一鍋」，加上食物也不用保鮮膜，帶便當還喜歡用冰凍許久的食物來加菜，也不換百潔布，讓她崩潰表示「實在讓我無法接受」。



要改變老一輩的生活習慣並不容易，有網民就建議事主不如多做一點分擔老人家壓力：（按圖了解）

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一名媳婦在Facebook群組「匿名2公社」發文表示，她的奶奶有許多衛生習慣讓她無法接受，他們沒有要求奶奶要煮飯、洗碗，但奶奶偶爾會想煮給大家吃，也會跟老公收買菜錢，不過奶奶的衛生習慣差，會把沒吃完的滷肉湯汁倒入大鍋子中，重新再煮一輪，而其中已經有很多人的口水，讓她覺得難以置信。

接着女事主表示，奶奶冰食物也不用保鮮膜，沒有完全密封，炒完菜的鏟子也沒有洗乾淨，常常鏟子邊緣有變硬的菜渣，還會從冷凍庫拿出不知道冰了多久的食物，一起炒過後幫他們加菜，最後也不換百潔布，就算大家提出幫她買一塊新的百潔布，但奶奶仍堅持拒絕，這讓女事主崩潰發問「各位媳婦有遇到哪些令人無法接受的點呢？」

對此，有網民安慰她：

．「生活習慣不同的話，就不要同住」

．「其實妳就只能後面跟着收拾，奶奶年紀大了東西洗不乾淨很正常，因為很多器官都退化了，有時候我會想她願意煮，想煮也很好，因為代表她身體健康還能動，而且這也許也是她愛你們的表現跟節省的行為」

．「提醒奶奶要小心食物中毒，這樣很不健康」

．「奶奶做菜已經很累了，如果嫌老人家洗不乾淨的話，起碼妳可以自己洗碗」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】