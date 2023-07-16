婆媳｜拜託休假丈夫照顧小孩竟被斥責　新抱爆氣還擊窒到奶奶收聲

不少女性婚後都會面臨婆媳問題，一名人妻在Facebook上發文，表示近日請丈夫幫忙餵小孩吃飯，結過卻被奶奶指正「那是妳的工作」，人妻最後加強火力回嗆一句話，才讓奶奶瞬間閉嘴。



其實多點讓爸爸照顧孩子，促進他們的關係，不也是一個好的安排嗎？（按圖了解）

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一名人妻在Facebook上發文，她透露近日請丈夫幫忙餵小孩吃飯，結果奶奶卻馬上指正「那是妳的工作」。事主當下簡直傻眼，不滿地回應「甚麼叫我的工作？」奶奶也不甘示弱地反駁「這是妳的小孩」，事主加強火力回嗆「我一個人是要怎麼生小孩？」奶奶這時才安靜下來。

事主坦言雖然丈夫最後仍然有幫忙餵小孩吃飯，但自己事後越想越不對，「如果昨天丈夫有上班，我就自己餵小孩，重點他放假餵小孩有甚麼問題嗎？真的很多話都要逼着我當你兒子的面說得那麼直接，面子是自己給自己的」。

帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：

．「都說是妳的小孩了，明天就去戶政事務所幫小孩改姓」

．「跟老爺奶奶同住委屈難免，就搬出去吧！妳高興怎樣就怎樣」

．「妳老公的求生欲也真的很低欸」

．「妳奶奶真的是…很值得被怨恨」



也有網民分享類似經驗：

．「我們家奶奶也這樣說，小孩需要的時候，那是媳婦的小孩，他們需要小孩的時候，那就是她孫子」

．「我奶奶那邊就是這種想法」

．「如同我奶奶，只要孫子不要媳婦，做事的時候是媳婦，想趕走的時候就變外人了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】