典當奶奶送的戒指方知不值錢 新抱斥奶奶機心重 反被網民圍攻
撰文：聯合新聞網
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婆媳關係是婚姻中最難解的議題之一，一名人妻抱怨，她婚前隨口誇獎奶奶手上的綠寶石戒指很漂亮，奶奶便大方的當場送她，想不到她近期拿着該戒指到銀樓典當，店家告知她戒指是24K金，估價不到5000元（台幣，下同），讓她氣得狂罵「被奶奶害到丟臉死了，不值錢才會送我還裝大方，機心也太重」。其他網民則反過來嗆她「有妳這種媳婦真悲哀」。
奶奶送禮物給你，倒沒想過你會拿它去典當嘛！（按圖了解）
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一名來自台灣的網民發文表示，她在婚前誇獎奶奶手上的綠祖母戒指很漂亮，奶奶立刻把戒指送給她，因此她也開心的收下。近日為了湊足買樓首期，她正考慮典當飾品，雖然手邊有她的媽媽給的黃金嫁妝，但她捨不得典當，因此她決定典當奶奶送的戒指。
想不到到了當舖後，店家卻告知她戒指是24K金，估價不到5000元，甚至還嘲笑她，讓她覺得非常丟臉，直呼「真心覺得我奶奶機心也太重了，原來是不值錢才會送我，還裝出一副很大方的樣子，這麼有機心我看我以後也不用對她太好」。
然而其他網民卻反過來罵她：
．「人家免費送你還嫌」
．「妳奶奶真的是，有妳這種的也很悲哀」
．「自己有毛病要看醫生啦，奶奶是有跟你說戒指價值連城嗎？自己白痴還栽贓別人，可悲」
．「糟蹋長輩，以後妳也是如此被對待吧！」
此外，還有網民認為當舖可能欺騙她，有人留言：
．「幻想文？24K金才保值好不好，下次編專業一點，發這種文真是丟臉」
．「設真被收4000多，老闆做夢都會笑。再者被發現只要有錄影存證，對方也誠實說24K金，妳不識貨怪我嘍。純金戒指配顆祖母綠....老闆還沒說祖母綠是假的代表也是真的，祖母綠假設有兩克拉老闆賺你這單就爽一星期了」
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