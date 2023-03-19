婆媳｜妻子不幸流產竟被奶奶責怪！兩個故事　看出兩位丈夫高低

網民分享自已流產被奶奶責備，但老公的力挺讓她感動萬分，直言自己嫁對人了！但另一位網民則分享奶奶對她的冷言冷語，但她老公卻覺得她小題大作，他媽媽沒有惡意……



除了感嘆嫁對人嫁錯人，也讓人好奇，到底還有多少可怕奶奶，會在媳婦流產時補一腳？

當妻子遇上人生悲痛事時，還要被奶奶責備，當丈夫的如何反應，對妻子來說實在重要！（按圖了解）

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一位網民在Dcard分享流產的遭遇，感謝老公在奶奶責備他的時候，挺身為她辯護，她說：「那瞬間，我覺得自己嫁對人了。」老公的霸氣，真的讓網友紛紛出聲稱讚！

事主提到結婚三年，她和老公一直都很希望能有孩子，到處求子，醫生該看的也看了，西醫、中醫、求神拜佛，能做的都做了。終於，她在兩個月前懷孕，全家都很高興！

因為得來不易，她用盡全力細心照顧自己和寶寶，處處小心注意，吃好的用好的，只希望給寶寶最好的環境成長。老公也已經開始規劃寶寶的房間該長甚麼樣子，開始爬各種新手爸爸文。

但天不從人願，很可惜的，寶寶還是在前陣子離開了。事主聽醫生說寶寶沒心跳了，當下就哭了，難過寶寶離開，更是難過沒辦法給老公一個孩子。老公沒有多說甚麼，不斷向醫生詢問日後該怎麼照顧她。

奶奶的責備讓老公大怒

回到家裏，奶奶焦急地詢問，事主哭到一句話也說不出口。奶奶很失望的說：「都三年了，好不容易懷了，現在又沒有了，到底是怎麼照顧孩子的？」

這時，一向溫柔的老公居然對奶奶發了脾氣，說：「沒有了又怎麼樣，這也不是XX願意發生的，這麼會說妳要不要自己來生一個看看？」接着把事主帶進房間，他說：「寶寶走了不是妳的錯，妳不要難過，好好養好身體就好，就算一輩子都生不了也沒關係，我們也可以過一輩子的兩人世界啊！」

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嫁對人了，老公最重視她

事主聽到這句話淚崩了，她知道老公真的很想要小孩，心想自己應該是嫁對人了，嫁給了一個願意體貼她，把她看得比其他事還要重要的男人。

這篇文章讓很多網民出聲，紛紛讚嘆事主的老公真男人，也安慰事主好好養好身體，孩子會再回來的。令人感嘆的是，奶奶的想法真是糟糕，流產難道是一位媽媽所願的嗎？這位奶奶難道不知道媳婦為了求子，已經努力多久了？這時候最難過的就是媽媽了，怎麼還有辦法去責備這位這麼認真的媽媽。

其實從事主的文字裏，可以觀察到，許多女性還是覺得懷孕是為了另一半，是對夫家應盡的責任，所以即便在流產這種難過的時候，還背負着沉重的壓力。

奶奶：不是我兒子的問題

看到另外一位網友分享自己也遇到這種毫不關心自己的奶奶。她的奶奶在她流產後，說出口的話真的是讓人大開眼界！但很可惜，這位網民的老公就一點都不覺得他的媽媽這麼說該被教育。

這位網民也是結婚多年，屢次流產，她和老公兩人身體都沒有異狀，兩人持續就醫。有醫生告訴她，有可能是母體排斥精子，可以做檢查看看，也安慰她不要絕望，如果屬實，可以試試看人工生殖。

這件事情被奶奶知道後，奶奶立刻告訴全家人：「哎喲！我就知道，不是我兒子有問題，我兒子的精子在其他女人的子宮裏絕對活得好好的。」

這位網民當下哭了，但是她的老公認為她小題大作，他媽媽只是說出事實，沒有惡意。

同樣都是老公，有的讓人相信愛情，有的讓人從此絕情。各位在求子路上的夫妻，老婆承受的壓力如此大！請老公要學會比以往更呵護老婆！要挺身為她遮風避雨啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：流產被婆婆責備，老公霸氣護妻，轉身溫柔說：好好養好身體就好，就算一輩子都生不了也沒關係】