扶手電梯｜大腸桿菌暗藏梯間？提防3大病菌　接觸到恐或受感染

最近疫情又開始竄起，到公眾場所搭扶手電梯時難免會碰觸扶手，不過台灣重症科醫生黃軒指出，由於人流眾多，扶手電梯容易受到各種污染，並分享防範手沾到污染物的方法，避免受到感染以致生病。



黃軒在Facebook發文表示，扶手電梯容易受到各種污染，包含了「灰塵和碎屑」、「食物殘渣」、「液體污染」、「藥物和化妝品」，人們在搭乘扶手電梯時最容易留下這些東西的殘留物，會污染扶手和扶梯表面。

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黃軒表示，扶手電梯上可能存在的常見微生物包括，大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌，恐怕會引起感染。

黃軒指出，無論是哪種場所，扶手電梯都可能受到病毒污染，病毒可以通過感染者的呼吸道飛沫、咳嗽或是打噴嚏傳播，然後附着在扶手表面。

黃軒也教導大家如何防範手沾到污染物，像是避免直接接觸，可以利用手套、衣袖或是紙巾物品間接接觸，另外頻繁洗手是最基本有效的方法，也要避免接觸臉部，不要在扶手電梯上飲食，碎屑和食物殘渣可能會滲入扶手電梯的表面，增加污染的風險。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】