妙用Apple AirTag教懂孩子別走失　網紅媽媽卻因一句話失言被罵

戴上科技產品防走失本來無傷大雅，媽媽卻因為一句話在網絡上引發批評！



為了預防孩子走失，父母總不能緊緊抱在身上，或是讓他們只能坐在推車上，不能下來吧！尤其隨着孩子學走路的階段，小孩更喜歡大步快跑去探索，有時爸媽真的會擔心，小孩跑不見怎麼辦！

AirTag竟可用來教導孩子不走失，其實是在值得參考的方法呢！（按圖了解）

「像狗一樣訓練」這句話引爭議

不少爸媽會藉由科技產品，來預防小孩走失！

美國北卡羅來納一名擁有130萬粉絲的24歲網紅媽媽史蒂文斯（Vada Stevens）日前在網絡上自爆，她讓2名小孩把蘋果AirTags戴在身上，可以隨時追蹤定位小孩的位置，但是 ，原本只是單純想分享這個防孩子走失的方式，她在影片中卻以「今天我們來訓練狗」為題發佈，沒想到卻引來不少網民不滿和責罵，「孩子不是動物，不應該用這種方式追蹤他們」、「怎麼可以把小孩當寵物狗訓練呢」。

AirTag是Apple於2021年推出的小型圓形物品追蹤器，可以放置在錢包和鑰匙等容易丟失的物品上，同時還能發出警報音「嗶嗶」聲指引出正確位置。

小孩聽到「嗶嗶聲」，就會跑過來

Vada Stevens在Tik Tok上分享了一條影片，她在影片中示範如何用Air Tags訓練女兒防止走失。

Vada說，女兒身上有AirTags後，就可以隨時追蹤孩子們的位置和控制她們，「你可以在購物網站上買到這個產品，不但可以追蹤小孩的位置，而且小孩只要一聽到『嗶嗶聲』就會自動跑過來！」

影片中 ， 只見媽媽讓兩個女兒將AirTags戴在手上，當女兒走遠後，她隨時按下一個按鈕後，女兒的手環發出「嗶嗶」聲後，很快聽到聲響的女兒就跑來找她。

有利有弊，媽媽只想盡可能知道孩子位置

其實，媽媽分享用科技產品隨時追蹤兩名女兒的本意本來無傷大雅，只不過她形容這是「像狗一樣訓練」失言了，意思是把女兒當狗隻一般訓練，只要按個鈕她們就會跑過來，這才引起網民爭議。

因此不少網民罵翻，「怎麼可以把小孩當成寵物狗來訓練」。也有網民對手環的安全性提出質疑，不但會暴露兒童行蹤，而且將他們置於危險之地。

當然，不少網友是持正面態度支持她：

．「她說訓練狗只是開玩笑的」

．「我在迪士尼看到很多孩子都戴上這些！」

．「萬一他們迷路了，AirTags追蹤是個好方法！」



Vada事後也說到：「或許很多人罵我是一個瘋狂媽媽，但我這樣做，只是想防止孩子們走失，盡我所能可以知道孩子們在哪？」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：防小孩走失有方法！美國網紅媽媽為女兒戴上Air Tags追蹤，卻因為「這句話」引發爭議】